На Филиппинах питон задушил 34-летнего мужчину
На Филиппинах сетчатый питон убил человека. Об этом сообщает издание Daily Guardian.
Жертвой стал 34-летний торговец. По словам очевидцы, около пяти утра её разбудил громкий шум. Выйдя из дома, она увидела огромного питона, который обвил мужчину вокруг туловища и шеи. Змея заметила женщину и, по её словам, могла напасть, поэтому она убежала и позвала соседей.
Местным жителям удалось совместными усилиями одолеть питона и освободить тело пострадавшего, однако к тому моменту мужчина уже был мёртв. По предварительной версии полиции, торговец случайно наступил на змею, когда шёл вдоль рва.
Сетчатые питоны считаются самыми крупными змеями в мире — их длина может превышать семь метров. Они нападают из засады, сдавливая жертву до остановки дыхания, после чего заглатывают её целиком.
