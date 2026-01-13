Жителя Петербурга задержали за повреждение машины коммунальной службы
В Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который повредил автомобиль коммунальной службы. Инцидент произошел на Варшавской улице. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции, горожанин выразил недовольство отключением электроэнергии в своей квартире. В порыве гнева он взял металлическую трубу и начал бить по припаркованной служебной машине.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия после получения сообщения от очевидцев. Они задержали мужчину на месте. В отношении него составили административный протокол. Теперь ему грозит наказание за умышленное повреждение чужого имущества.
Ранее стало известно, что в городе Лоне собака породы американский бульдог напала на хозяина, в результате чего мужчина погиб.
Читайте также: