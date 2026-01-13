В Петербурге школьник менял лампочку и попал в реанимацию

13 января 2026, 10:25

В Петербурге школьник получил травмы от удара током при замене лампочки

Фото: Istock/Virojt Changyencham

В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после сильного удара током. Как сообщает «Фонтанка», происшествие случилось 12 января, когда юноша пытался заменить лампочку у себя дома.