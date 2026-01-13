В Петербурге школьник менял лампочку и попал в реанимацию
В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после сильного удара током. Как сообщает «Фонтанка», происшествие случилось 12 января, когда юноша пытался заменить лампочку у себя дома.
17-летний молодой человек поднялся на стремянку, чтобы поменять перегоревший светодиод в люстре. В процессе он, предположительно, коснулся оголённой проводки или токоведущего патрона. Мощный разряд электрического тока ударил подростка.
От удара юноша потерял равновесие и упал со стремянки. Самостоятельно подняться он не смог. На вызов оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали первую помощь на месте и затем транспортировали пострадавшего в детскую городскую больницу святой Марии Магдалины.
Врачи больницы диагностировали у подростка тяжёлое состояние. Сейчас он продолжает находиться в отделении реанимации, где получает необходимое лечение.
