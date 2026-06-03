На горнолыжном курорте «Шерегеш» предупредили о возможных встречах с медведями

03 июня 2026, 12:49

Фото: iStock/Tadoma

На популярном горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области наблюдается рост популяции бурых медведей. Хищники начали выходить к туристическим тропам и появляться в непосредственной близости от гостиничного городка. Об этом рассказал директор курорта Алексей Стоянов.





По его словам, медведей действительно становится больше, однако случаи, когда они появляются около гостиничного городка, происходят очень редко, пишет VSE42.RU. Стоянов подчеркнул, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться.





«Если вам доведется увидеть медвежат, ни в коем случае не подходите к ним, не фотографируйтесь и не пытайтесь их потрогать. Их мать всегда находится где-то рядом, и она будет крайне недовольна», — приводит «Сiбдепо» слова Стоянова.