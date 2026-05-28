Медведь прокусил голову человеку в российском регионе
В реанимации городской больницы Котласа в Архангельской области продолжается борьба за жизнь мужчины, пострадавшего от нападения медведя. Пациент выжил после атаки хищника и сейчас находится под круглосуточным наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Трагедия разыгралась в лесу неподалеку от Устюга. По словам самого пострадавшего, на него внезапно напал медведь. С рваной раной головы мужчину в экстренном порядке доставили в больницу, где медики немедленно провели операцию. В настоящее время его жизни ничто не угрожает, однако он продолжает оставаться в реанимации. Детали случившегося выясняются.
Ранее похожий инцидент в Томской области завершился трагически. Там 52-летний житель Тегульдетского района, отправившийся на охоту 27 мая, не пережил встречу с медведем.
Когда мужчина перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу и обратились в полицию. Спасатели нашли охотника в лесном массиве уже без признаков жизни. По указанному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
