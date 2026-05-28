Охотника убил медведь в Томской области
В Томской области 52-летний мужчина погиб в результате нападения медведя во время охоты. Трагедия произошла в Тегульдетском районе, где на охотника вышел дикий зверь. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении СКР, по факту случившегося организовали доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства нападения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам всех мероприятий примут процессуальное решение.
Согласно последним данным областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства, наибольшую численность бурых медведей в регионе зафиксировали в Верхнекетском районе — 1,3 тыс. особей. При этом за последние пять лет поголовье хищников снизилось в Молчановском и Тегульдетском районах.
Ранее в Канаде медведь растерзал бойца MMA из Индии. Отмечалось, что такие нападения являются редкостью в регионе.
