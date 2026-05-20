В Болгарии медведица растерзала человека впервые за 16 лет
Бурая медведица растерзала 35-летнего мужчину в горном массиве Витоша в Болгарии. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Останки погибшего обнаружили на территории национального парка. Судмедэксперты выяснили, что на него напала медведица. Предположительно, она защищала детеныша.
Это первое смертельное нападение медведя в стране за 16 лет. До этого последний похожий инцидент произошел в 2010 году в горах Родопы.
Витоша — популярное место для пеших прогулок, где обитают олени, косули, кабаны, волки и порядка 18–20 бурых медведей. Местные власти призвали посетителей парка гулять группами, создавать шум при движении и не оставлять после себя еду.
Ранее сообщалось, что в Японии медведь напал на россиянина и нанес ему тяжелые травмы. Инцидент произошел в поселке Окутама в пределах Токио.
Читайте также: