На горячую линию Подмосковья по соцпомощи поступило более 450 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 450 тысяч обращений обработали операторы горячей линии министерства социального развития Московской области с начала текущего года, а всего с начала работы сервиса с сентября 2022 года туда поступило более миллиона звонков, сообщает пресс-служба администрации ведомства.
«На горячую линию можно обратиться по вопросам получения различных пособий и льгот, а также социальной карты жителя Подмосковья, оказания материальной помощи, получения поддержки семей участников СВО и нуждающихся семей с детьми, социальной помощи инвалидам, помощи в трудоустройстве и пр.», — говорится в сообщении.Горячая линия принимает звонки по телефону 112-б с территории Московской области и 8-800-550-50-30 из любого российского региона. Ни один вопрос, касающийся социальной поддержки, не останется без ответа. Горячая линия работает каждый день в восьми утра до восьми вечера.
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Лев Каштанов