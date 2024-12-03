Россиянам сообщили об изменениях в правилах индексации пенсий в 2025 году

Агата Муцениеце рассказала, что на совместном с Павлом Прилучным отдыхе в Греции видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолета, потом завис в воздухе и стремительно исчез.