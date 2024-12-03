Россиянам сообщили об изменениях в правилах индексации пенсий в 2025 году

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В 2025 году в России пенсионеров ожидают две крупные индексации.
Доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева разъяснила в разговоре с агенством «Прайм», кто и с какого момента может на них рассчитывать.
С 1 января страховые пенсии, начисляемые на основе трудового стажа, будут увеличены на 7,3% в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению возрастут на рекордные 14,75%. Эти выплаты предназначены для граждан, не накопивших страховой стаж, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца, и других категорий.
Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года для сокращения дефицита бюджета. В качестве базы для расчета будут учитываться все пропущенные индексации с момента последнего повышения.
Сама прибавка для работающих пенсионеров будет начисляться постепенно. Например, в 2025 году — с учетом текущей индексации, в 2026 году — с учетом уже двух лет повышения, и так далее. Однако полную сумму пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсионеры смогут получить только после завершения трудовой деятельности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также президент РФ подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
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С 1 января страховые пенсии, начисляемые на основе трудового стажа, будут увеличены на 7,3% в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению возрастут на рекордные 14,75%. Эти выплаты предназначены для граждан, не накопивших страховой стаж, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца, и других категорий.
Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года для сокращения дефицита бюджета. В качестве базы для расчета будут учитываться все пропущенные индексации с момента последнего повышения.
Сама прибавка для работающих пенсионеров будет начисляться постепенно. Например, в 2025 году — с учетом текущей индексации, в 2026 году — с учетом уже двух лет повышения, и так далее. Однако полную сумму пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсионеры смогут получить только после завершения трудовой деятельности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также президент РФ подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Мария Моисеева