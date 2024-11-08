Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 30 тыс. пенсионеров с начала года бесплатно доставили на диспансеризацию в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.
Там уточнили, что доставку осуществляют на 54 брендированных автобусов социальных центров. В поездке пенсионеров сопровождает бригада соцработников.
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«С начала года в поликлиники региона доставлены примерно 30 тыс. пенсионеров. Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не нужно писать заявление или обращаться в социальный центр – данные передаются автоматически из поликлиники, и специалисты связываются с пенсионером», – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что доставку осуществляют на 54 брендированных автобусов социальных центров. В поездке пенсионеров сопровождает бригада соцработников.
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Лора Луганская