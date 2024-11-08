Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров

Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Около 30 тыс. пенсионеров с начала года бесплатно доставили на диспансеризацию в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.
«С начала года в поликлиники региона доставлены примерно 30 тыс. пенсионеров. Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не нужно писать заявление или обращаться в социальный центр – данные передаются автоматически из поликлиники, и специалисты связываются с пенсионером», – рассказали в ведомстве.


Там уточнили, что доставку осуществляют на 54 брендированных автобусов социальных центров. В поездке пенсионеров сопровождает бригада соцработников.

Читайте также:

Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников

Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей

На региональном портале можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам
#минсоцразвития мо
#пенсионеры
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
#льготники
#село
Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой
Врач Малиновская рекомендовала есть селёдку и солёные огурцы для здоровья зимой
08 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/merc67

Физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.
Так, по её словам, в селёдке содержатся жирные кислоты омега-3, которые не просто помогают укрепить иммунитет, но и оздоравливают нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Еще в селёдке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Квашеная капуста прекрасно усваивается организмом. Количества бактерий в ней столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника. Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.

Читайте также:

Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах

Врач Казачкова озвучила неожиданную пользу киви

Диетолог Березников раскрыл страшную опасность проглатывания жвачки
#врач
#витамины
#иммунитет
#зима
#здоровье
#продукты
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Детском центре им. Рошаля заработало отделение рентгенохирургии
08 ноября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля стартовала работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Это первое подобное отделение для детей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В отделении оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям с такими патологиями, как врождённые пороки сердца, тромбы, стенозы, урологические болезни, сосудистые заболевания головного мозга.
«Отделение оснащено двумя рентгеноперационными, современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование позволяет проводить сложные внутрисосудистые операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями», - пояснила главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
По её словам, возможности КТ навигации и 3D-визуализации дают возможность врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски хирургического вмешательства.

Читайте также:

Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом

Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи

В детском центре в Красногорске подростку устранили деформацию грудной клетки
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#рентген
#дкц
#дети
#подмосковье
#московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фармаколог Медведев озвучил пользу пальмового масла
Фармаколог Медведев: Пальмовое масло может помочь в борьбе с атеросклерозом
08 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/slpu9945

Завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что пальмовое масло может принести пользу организма в виде помощи в борьбе с атеросклерозом.
«Пальмитиновая кислота, которая есть в этом масле, нужна для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Медведев.

А доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что при деменции с тельцами Леви первыми симптомами могут быть галлюцинации и бессонница.

«Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются отложения — тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места их скопления», – добавил в беседе с Газета.ру Захаров.

Ранее главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.

Читайте также:

«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией

Названо наиболее опасное время суток для гипертоников

Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта
#инсульт
#болезнь
#масло
#нарколог
#нарушения
#люди
#здоровье
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Съезд терапевтов Подмосковья завершился обсуждением орфанных заболеваний
08 ноября 2024, 18:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского завершился VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Его второй день прошёл в онлайн-формате.
Съезд собрал специалистов из всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Это медики разных специальностей – от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы здравоохранения, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты работы врача-терапевта.

Прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвящённой скорой медицинской помощи, обсудили такие специфические аспекты, как тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим от высокой энергетической травмы. Завкафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом о вспышке ботулизма в Московской области».

Эксперты поделились информацией, касающейся диагностики ВИЧ, туберкулёза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов, ревматических заболеваний.

Интерес вызвал доклад о маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Это редко встречающиеся болезни, имеющие распространённость не более 10 случаев на 100 тыс. населения. Всего известно более 7 тыс. видов орфанных заболеваний. Среди них – гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.

Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.
«Мой доклад был посвящён антибиотикорезистентности. Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года, утверждённая правительством, призвана решить эту проблему на территории страны. И каждый регион, в том числе Московская область, работает в соответствии с ней. Терапевты – это те врачи, которые чаще других встречают пациентов, требующих назначения антибактериальных препаратов. Важно рационально подходить к назначению антибиотиков, так как от этого зависит не только здоровье отдельного человека, но и здоровье нации в целом», – отметила Ерофеева.
Участники съезда обсудили и тему реабилитации больных терапевтического профиля. Были рассмотрены инновационные подходы к санаторно-курортному лечению артериальной гипертензии и ожирения.

Мероприятие было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздравом региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».

Читайте также:

Цифровая медицина как лейтмотив: Современные технологии обсуждаются на VIII съезде терапевтов

«Вместе мы все сможем»: Какие вопросы обсуждаются на VIII съезде терапевтов Подмосковья

Директор МОНИКИ Соболев: «Сегодня институт переживает второе рождение»
#минздрав мо
#здоровье
#врачи
#терапевт
#съезд
#моники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом
08 ноября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Современный рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ» на три рабочих места заработает в поликлинике №1 Красногорской больницы в начале будущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это один из самых современных рентгеновских аппаратов в России на данный момент. Пациентам будут проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Красногорской больницы Юлия Телепнева.
Она добавила, что одним из преимуществ этого рентгеновского аппарата является возможность делать широкоформатные снимки, так что исследования можно будет проводить и пациентам с повышенной массой тела.

Сейчас в помещении, где поставят аппарат, проводится ремонт. Завершить работы и установить технику планируется до конца декабря, а приём пациентов начать в первом квартале 2025 года.

Читайте также:

Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»

Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи

Вирус Коксаки зафиксирован в дошкольном учреждении Краснодара
#красногорск
#медицина
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#рентген
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»
08 ноября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Хирург из Серебряных Прудов Виталий Гагарин победил в подмосковном конкурсе «Народный доктор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа по итогам народного голосования.
«Победу одержал заведующий хирургическим отделением, хирург, врач высшей квалификационной категории Виталий Иванович Гагарин. Коллектив Серебряно-Прудской больницы от всей души поздравляет его с заслуженной победой. Желаем дальнейших успехов в работе. Благодарим всех участников голосования за поддержку и доверие к нашим специалистам», – отметили в администрации.
Голосование за «Народного доктора» стартовало в Подмосковье в начале октября и завершилось 6 ноября. Выбрать лучших детского и взрослого врачей любой специальности можно было на портале «Добродел». В конкурсе участвовали более 26 тыс. медиков разных специальностей.

Читайте также:

У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке

Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости

Врачи Центра им. Л. Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому младенцу
#медицина
#здравоохранение
#конкурс
#голосование
#врач
#хирург
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи
08 ноября 2024, 14:37

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля принял уже 2,5 тыс. автомобилей скорой помощи с 25 сентября, когда он начал принимать экстренных пациентов от бригад СМП. Об этом говорится в телеграм-канале центра.
«Мы встретили уже 2,5 тыс. машин скорой. Юбилейным случаем стал острый аппендицит, с которым обратилась 15-летняя Арина. Наши специалисты готовы помощь всем маленьким пациентам, нуждающимся в лечении», – отметили в клинике.
Ранее сообщалось, что подмосковная скорая доставила в центр в Красногорске из Лотошинской больницы девочку с подозрением на острый аппендицит. Доставку осуществила бригада из Волоколамска – фельдшер Иван Криволапов и водитель Андрей Солодухин.
«Страшно не было, ехали с мигалками. Сирены я не слышала, не знаю, была ли она – я была в наушниках. Рядом была мама и доктор Иван. Они меня поддерживали. Привезли быстро и хорошо», – рассказала сама Арина.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

Читайте также:

Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости

Врачи Центра им. Л. Рошаля сделали операцию на сердце 800-граммовому младенцу

В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой
#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#скорая помощь
#дкц
#дети
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детском центре в Красногорске подростку устранили деформацию грудной клетки
08 ноября 2024, 14:00

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля устранили подростку воронкообразную деформацию грудной клетки. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступил 14-летний мальчик с деформацией грудной клетки 2-3 степени. Врачи провели малоинвазивную операцию – торакапластику. Для этого понадобилось сделать два небольших разреза с двух сторон. Над рёбрами и за грудиной установили титановую пластину-распорку. Она помогла вытолкнуть грудь вперед и зафиксировать её в правильном положении. Результатом стало полное выправление грудины.
«Пластину нужно будет носить четыре года и ежегодно консультироваться в нашем центре. Однако лечение не ограничивает ребёнка в занятиях спортом и в обычной жизни. Позже мы удалим пластину, и грудь сохранит правильное физиологическое положение», – пояснил заведующий отделением детской хирургии №2 ДКЦ Никита Степаненко.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Ранее сообщалось, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

Читайте также:

У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке

«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией

Орехово-зуевские врачи удалили пациенту две кисты с 400 миллилитрами жидкости
#дети
#дкц
#операции
#подмосковье
#московская область
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирус Коксаки зафиксирован в дошкольном учреждении Краснодара
Мама двоих детей из Краснодара раскрыла детали болезни вирусом Коксаки своих детей
08 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/thebaikers

В одной из семей города Краснодар срезу двое детей заболели вирусом Коксаки. Мать маленьких пациентов рассказала о клинической картине заболевания в Telegram-канале «RT на русском».
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Свое название они получили из-за того, что размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Однако воспаление в органах пищеварительной системы энтеровирусы вызывают редко — как правило, они перемещаются по организму с кровью и инфицируют другие органы.

«Сначала кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту, температура до 38 градусов и рвота по ночам», — так описала симптомы вируса Коксаки Марина из Краснодара.

Симптомы вируса Коксаки приявляются в виде общего недомогания, лихорадки, появления сыпи из мелких пузырьков на руках, ногах, болью в горле, отказом от еды и питья. Заразиться вирусом можно как при прямом контакте с заболевшим, так и через предметы общего пользования. По словам мамы, инфицирование произошло в детском саду, который посящают ее дети.

«Дети заражают друг друга в саду — сейчас инфицированы минимум три ребёнка из группы», — утверждает мама малышей.

Вирусом Коксаки чаще всего болеют дети до 10 лет. Из-за несовершенства иммунной системы дети являются более уязвимыми к данному патогену. Вирус легко распространяется при частом контакте с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках.

Заболеть могут и взрослые. У них инфекция обычно протекает в более лёгкой форме и сопровождается симптомами, похожими на обычную простуду: повышением температуры тела, болью в горле. У пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом вирус может вызвать тяжёлое течение и опасные осложнения (воспаление сердечной мышцы, мозговых оболочек).

Для профилактики вирусной ифекции необходимо соблюдать правила личной гигиены, проводить термическую обработку продуктов, децизфекцию поверхностей и изолировать инфицированных пациентов.


Читайте также:

«Пусковой механизм»: нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и шизофренией

В детсадах Реутова проводят осмотры по выявлению вируса Коксаки

У жительницы Подмосковья раковая опухоль «съела» два пальца на руке
#вирус
#дети
#инфекция
#температура
#правила
#симптомы
Следите за нашими новостями
в удобном формате