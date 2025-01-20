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На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов

Фото: istockphoto.com/Chagin

Фото: istockphoto.com/Chagin

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Новую услугу для опекунов запустили на госпортале Московской области — теперь они могут подавать ежегодный отчёт в электронном виде, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.


«Ещё одну услугу оцифровали в Московской области. Теперь опекун может отправить ежегодный отчёт в онлайн-режиме, не посещая органа опеки и попечительства. Кроме того, новая опция позволяет отправить совместный отчёт от опекуна и подопечного. Когда опекун отправляет отчёт, в личный кабинет подопечного приходит ссылка на электронное согласие», — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отмечается, что опекуны совершеннолетних должны каждый год подавать отчёт об управлении, хранении и использовании имущества подопечного. Данная услуга на госпортале предоставляется бесплатно.

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#подмосковье
«Позитивные изменения»: Гороскоп с 20 по 26 января для всех знаков зодиака
20 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

В деловой сфере желательно быть невозмутимыми внешне, сдержанными и уверенными в себе. Важно направить свой взор в сторону новых горизонтов.
Перспектива обязательно должна мотивировать и вдохновлять. Выбирая цель, нужно отдать предпочтение той, которая захватывает дух и требует дополнительного исследования, которая связана с инновациями и ранее вами не изученным. Хорошо окружать себя друзьями и единомышленниками. Необходимо сотрудничество. Такой подход поспособствует интеллектуальному развитию и глубокому личностному росту.

В любви надо сохранять и поддерживать эмоциональную связь. Это позволит обоим партнёрам быть воодушевленными.

В сфере здоровья позитивные изменения укрепят дух и тело. Положительные эмоции хорошо скажутся на самочувствии.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну поможет решительность и стремление к новизне. При усталости от напряжение необходим отдых, чтобы зарядиться энергией для новых побед.

Тельцу надо стремиться к гармонии, спокойной уверенности в себе и уравновешенности.

Близнецам надо выражать себя в слове, быть красноречивыми и внешне привлекательными, изящными.

Раку энергичность, рассудительность и эмоциональная сила позволят успешно завершить начатые дела.

Льву пригодятся его воля и гордость. Он будет предприимчивым, твёрдым в своих убеждениях и целеустремлённым.

Деве поможет дипломатичность и ловкость в общении. Приятный голос и доброжелательный тон уладят любое недоразумение.

Весам необходимо опираться на чувство справедливости, на благородство и верность.

Скорпион проникнет в суть вещей, но не все ему будет по душе. Ему необходимы мудрость и дальновидность.

Стрельцу повезёт. Из всего ему желательно извлекать пользу, позитивно мыслить. Ему будут доверять и поддерживать.

Козерог стремительно и решительно будет настроен на успех и покорение новых вершин.

Водолею будет мешать поспешность. Для того чтобы быть более довольным, ему нужно организовать свои дела и действовать планомерно.

Рыбы достигнут прогресса в давно начатом деле. Они буду удовлетворены результатом и радостны.

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В микрорайне Родники открылась новая «СМ-Клиника»
20 января 2025, 12:06

Фото: ООО «Медфарм-Здоровье»

Новая «СМ-Клиника» открылась в микрорайоне Родники возле Подольска. В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей – вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.
Уже сегодня клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, гастро- и колоноскопию. Со временем также откроется кабинет рентгенографии.

Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.
Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Рекламодатель: ООО «Медфарм-Здоровье» (ОГРН 1227700088736, ИНН 9703073746)

ERID: CQH36pWzJpxhcs63cf9LUuGpVEnnW2ZxJfzkiBkMFH5Kys
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В Подмосковье стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»
20 января 2025, 12:03

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая ознакомлению учащихся высших и средних специальных учебных заведений с работой органов внутренних дел, стартовала в Московской области в понедельных, 20 января, она будет проходить пять дней, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции для студентов проведут встречи с руководителями и некоторыми сотрудниками территориальных органов МВД, ознакомительные стажировки, а также экскурсии в мемориальные комплексы и музеи органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Кроме того, молодым людям расскажут, как поступить в образовательные организации системы МВД России, и объяснят порядок прохождения службы в правоохранительных подразделениях.

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#мвд московской области
#студенты
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности
20 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto.com/Traitov

Свыше 7,5 тыс. заявлений на получение выписки из реестра собственности подали через портал госуслуг Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на получение выписки из реестра собственности можно через раздел «Комплексные услуги». Выписки предоставляются из муниципальных и региональных реестров сразу на несколько объектов собственности», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется физическим лица, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Она оказывается бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму.

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#цифровизация
#мингосуправления мо
#московская область
#госуслуги
#портал
#подмосковье
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Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га
20 января 2025, 11:20

Фото: пресс-служба председатель Комлесхоза МО

В Подмосковье в 2025 году рассчитывают провести агротехнический и лесоводственный уходы за культурами на площади 11,5 тыс. га. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Лесовосстановление – многолетняя работа, включающая последовательные этапы. От качественного выполнения каждого напрямую зависит конечный результат. Для улучшения количественных и качественных показателей лесных культур в 2025 году на площади 11,5 га планируем провести агротехнический и лесоводственный уходы», – сказал Агулов.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как отметили в ведомстве, лесоводственный уход будут проводить путём уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Агротехнический уход выполнят путём скашивания травянистой и древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Проведут агротехнический уход и путём дополнения лесных культур на площади 1,5 тыс. га. Это повторная высадка сеянцев деревьев взамен погибших.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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#комлесхоз мо
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за год построили четыре отделения «Почты России»
20 января 2025, 11:10

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Четыре современных отделения построила на территории Московской области «Почта России», все отделения были созданы по технологии быстровозводимых конструкций, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Новые почтовые отделения появились в деревне Морозово Раменского городского округа, селе Жаворонки Одинцовского округа, а также в селе Костино Дмитровского округа и в селе Темпы Талдомского округа», — утоняется в сообщении.
Все новые отделения оказывают жителям полный спектр почтовых и финансовых услуг. Кроме того, с помощью оператора на почте можно воспользоваться сервисами портала госуслуг или взять здесь бытовое медоборудование и самостоятельно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за неделю расселили из аварийных домов 29 человек
20 января 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девять аварийных помещений расселили в четырёх округах Московской области на минувшей неделе, оттуда уехали 29 жильцов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городских округах Сергиево-Посадский, Богородский, Луховицы и Лобня расселили девять аварийных жилых помещений общей площадью более 137 квадратных метров. Для 29 граждан, ранее проживающих в этих помещениях, были приобретены квартиры в новостройках или на вторичном рынке жилья», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что расселение аварийных помещений ведётся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Переселенцам могут предоставить новую жилплощадь либо сертификат, с помощью которого можно самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье оптимизировали движение на четырёх перекрёстках
20 января 2025, 10:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проезд на четырёх перекрёстках оптимизировали за минувшую неделю в трёх городских округах Московской области — Раменском, Ленинском и Красногорском — благодаря корректировке режима работы светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Красногорске был изменён режим светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Путилковского шоссе с Проектируемым проездом №6411: из-за строительных работ было сокращено время проезда по шоссе. А в деревне Верея Раменского округа на семь секунд увеличили время выезда на Жуковское с Островецкого шоссе», — говорится в сообщении.
Кроме того, была скорректирована работа светофором на двух перекрёстках в Ленинском округе: в посёлке Володарского на пересечении улиц Живописная и Центральная разделили транспортные потоки, а в посёлке Мисайлово на десять секунд увеличили время выезда на Володарское шоссе из ЖК «Пригород Лесное».

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#подмосковье
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Подмосковные спасатели обеспечили безопасность участников Крещенских купаний
20 января 2025, 10:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники противопожарно-спасательной службы следили за безопасностью жителей Московской области во время Крещенских купаний 18 и 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Сотрудники дежурили у специально оборудованных купелей. Они помогали верующим спускаться в воду и выходить из иорданей по заранее установленным сходням, страховали от травм, следили за исправной работой пунктов обогрева и осветительных мачт. Специалисты снабжены оборудованием для спасения людей в случае нештатных ситуаций», – отметили в ведомстве.
В местах купаний были установлены осветительные мачты и тёплые раздевалки, где участники купаний могли переодеться.

В Мособлпожспасе пообещали, что дежурство спасателей будет продолжаться, пока не иссякнет поток желающих окунуться.


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