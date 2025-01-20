На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов

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Новую услугу для опекунов запустили на госпортале Московской области — теперь они могут подавать ежегодный отчёт в электронном виде, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одну услугу оцифровали в Московской области. Теперь опекун может отправить ежегодный отчёт в онлайн-режиме, не посещая органа опеки и попечительства. Кроме того, новая опция позволяет отправить совместный отчёт от опекуна и подопечного. Когда опекун отправляет отчёт, в личный кабинет подопечного приходит ссылка на электронное согласие», — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Отмечается, что опекуны совершеннолетних должны каждый год подавать отчёт об управлении, хранении и использовании имущества подопечного. Данная услуга на госпортале предоставляется бесплатно.
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