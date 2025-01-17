Жителям Подмосковья рассказали об уловке мошенников для обхода защиты от фишинга

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Мошенники начали использовать новый способ для обхода защиты от фишинга в СМС-сообщениях, о нём рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В iMessage защита от фишинга автоматически блокирует ссылки в сообщениях, пришедших от незнакомых отправителей. Мошенники, чтобы снять эту блокировку присылают сообщения, предполагающие ответ. Например: «Ваш штраф за парковку не оплачен. Ответьте Y для получения деталей». После ответа на такое сообщение ссылки становятся активными, а мошенники, убедившись, что человек реагирует на спам, начинают кибератаку», — говорится в сообщении.Отмечается, что фишинговые сообщения приходят под видом запросов на оплату, банковских уведомлений и пр.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, следует игнорировать подозрительные СМС, а в случае сомнений в подлинности сообщения нужно проверить информацию на официальном сайте организации.
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