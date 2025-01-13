В Подмосковье подали около 80 тыс. заявок на получение градостроительных планов

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Почти 80 тысяч онлайн-заявлений на выдачу градостроительных планов подали на портале госуслуг Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«За год электронной услугой регионального портала по оформлению градостроительных планов воспользовались 79,7 тыс. раз. Услуга размещена в подразделе «Исходно-разрешительная документация» раздела «Земля и стройка». Для подачи заявки нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.Услуга по выдаче градостроительных планов доступна для физических и юридических лиц, она оказывается бесплатно в течение 14 рабочих дней. Результат поступает в личный кабинет заявителя на региональном портале госуслуг.
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Лев Каштанов