На подмосковном портале госуслуг ускорили аттестацию учителей

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Срок аттестации педагогических работников ускорили на портале госуслуг Московской области с 90 до 30 дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Успешное прохождение аттестации и присвоение категории даёт педагогическим работникам прибавки к окладу. Теперь эта электронная услуга оптимизирована — процесс ускорен, благодаря чему результаты будут известны намного быстрее. Следовательно, будет раньше будет назначаться доплата», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Для прохождения аттестации педагог должен подать заявление на областном портале госуслуг о присвоении первой или высшей квалификационной категории. Аттестоваться можно также на педагога-методиста и педагога-наставника.
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