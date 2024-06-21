На госпортале Подмосковья упростили одну из земельных услуг

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Сервис автозаполнения данных подключили к онлайн-услуге по установлению соответствия вида разрешённого использования земельных участков на подмосковном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь после того, как заявитель укажет в электронной форме кадастровый номер земельного участка, данные о его категории, виде разрешённого использования, адресе и площади будут заполняться автоматически», — пояснила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.Отмечается, что новый сервис также укажет, каких основных характеристик участка нет.
Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков.
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