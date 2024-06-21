Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ На госпортале Подмосковья упростили одну из земельных услуг

На госпортале Подмосковья упростили одну из земельных услуг

21 июня 2024, 10:26
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Оригинал
Сервис автозаполнения данных подключили к онлайн-услуге по установлению соответствия вида разрешённого использования земельных участков на подмосковном госпортале, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь после того, как заявитель укажет в электронной форме кадастровый номер земельного участка, данные о его категории, виде разрешённого использования, адресе и площади будут заполняться автоматически», — пояснила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что новый сервис также укажет, каких основных характеристик участка нет.



Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков.

Читайте также:

В Подмосковье подали более 440 онлайн-заявок на выплаты для пенсионеров

В Подмосковье стало проще оформить выплату за осложнения после прививок

В Подмосковье запустили интерактивную карту борьбы с борщевиком
#цифровизация
#мингосуправления мо
#госуслуги
#земельные участки
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
В округе Коломна снесли полуразрушенное здание ДК
21 июня 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание дома культуры снесли в селе Дулебино городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание ДК находилось в центральной части села — на улице Григоровича. Рядом с воинским мемориалом и жилой застройкой. Одноэтажный кирпичный дом культуры общей площадью около 380 квадратных метров долгое время не эксплуатировался и пришёл в негодность. В здании не было крыши, некоторых окон и дверей. Администрация округа приняла решение ликвидировать авариную постройку», — говорится в сообщении.
Здание ДК снесли весной этого года. В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

Читайте также:

В Подольске снесли аварийный двухэтажный дом

В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика

В Солнечногорске снесли заброшенное здание офицерской столовой
#коломна
#снос
#дом культуры
#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новую систему наружного освещения сделают в Клину
21 июня 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В городе Клин-9 в г.о. Клин установят новое освещение в рамках проекта «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В городе Клин-9, около домов 5, 4, 3, 2, 1, 11, а также домов 6, 7, 8, 9, в рамках проекта «Светлый город» будет установлено наружное освещение.

На дворовой территории появятся 41 светильник и 41 опора для них. Протяженность системы освещения составит 1 221 метр.

«С 2017 года мы реализуем масштабный проект «Светлый город», инициированный губернатором. За это время мы уже многое сделали, но ещё остаётся много работы. Нам нужно осветить около 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2024 году в Московской области планируется установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, а также провести более 306 километров линий наружного освещения. По плану на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Читайте также:

В подмосковной деревне Зарудня установят уличное освещение

В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера

Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха
#клин
#михаил хайкин
#проект
#освещение
#светлый город
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной деревне Зарудня установят уличное освещение
21 июня 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Системы уличного освещения установят в деревне Зарудня городского круга Коломна, работы проведут в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На улицах Зарудни установят 36 уличных фонарей, на которых разместят 98 светильников», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что проект «Светлый город» по строительству и капремонту систем наружного освещения реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2017 года. В этом году на территории региона планируется установить свыше 4 тысяч опор освещения и около 10 тысяч светильников. В частности, новые системы освещения появятся в 36 дворах, на 22 общественных территориях и 158 улицах.

Читайте также:

Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера

Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе
#коломна
#свет
#освещение
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность подмосковных дорог утром 21 июня составила четыре балла
21 июня 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 июня, оценивается на четыре балла, при этом на одной федеральной трассе и семи шоссе есть сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при движении по направлению к Москве на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше 904 тысяч машин. Это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

Читайте также:

В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов

В Подмосковье отремонтировали покрытие на 430 дорогах

Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня
#минтранс мо
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу
Экс-глава Кировской области Белых, осужденный на 8 лет за взятки, вышел на свободу
21 июня 2024, 08:45

Фото: iStock/Максим Блинов

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет колонии за взятки, освободился из тюрьмы из-за истечения срока давности совершённого преступления. Об этом сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.
«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал адвокат.

Напомним, в 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство.

Белых свою вину не признавал до последнего В итоге его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 48,2 миллиона рублей.

Читайте также:

Хинштейн: замглавы Безенчукского района под Самарой Малежика задержали за взятку

В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга

Суд не стал отпускать из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого в получении взятки
#евро
#мвд
#штраф
#адвокат
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский пытается получить энергию Солнца
Из-за проблем с электроэнергией Зеленский ищет способы получить энергию Солнца
21 июня 2024, 06:44

Фото: istock/egal

В связи с катастрофической ситуацией, связанной с крупной потерей генерации электроэнергии на Украине, президент страны Владимир Зеленский задумался над получением солнечной энергии. Он заявил об этом в своём видеообращении.
Зеленский рассказал, что поручил правительству «немедленно» представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.

«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», – сказал Зеленский.
Ранее «Укрэнерго» сообщило, что на Украине возникнет значительный дефицит электроэнергии. По его словам, на Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы энергетические компании не могут удовлетворить ежедневный спрос.

Читайте также:

В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

Два села в Запорожской области остались без света после атаки украинских дронов

В Харькове после взрыва поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавший
#владимир зеленский
#украина
#электроэнергия
#солнце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Kaspersky высказались о последствиях запрета ПО в США
Kaspersky: Запрет ПО в США приведёт к развитию киберпреступности
21 июня 2024, 05:12

Фото: istock / M Stock

Запрет на применение в Соединённых Штатах программного обеспечения (ПО) от «Лаборатории Касперского» спровоцирует рост киберпреступности. Заявление пресс-службы компании приводит РИА Новости.
В компании считают, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, на которое теперь наложили ограничения.

«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в «Лаборатории Касперского».
Напомним, ранее в Министерстве торговли Штатов заявили, что Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского».

Указано, что с 20 июля американцам запрещено производить новые транзакции с российской айти-компанией, а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского».

Читайте также:

Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца

Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России

Немецкий генерал высказался о возможности отправки войск НАТО на Украину

#сша
#сотрудничество
#запрет
#компании
#рост
#ограничения
#лаборатории
#заявление
#лаборатория
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приметы 21 июня: Не делайте этого на Федора Колодезника, чтобы горько не пожалеть
День Федора Колодезника: Что запрещено делать 21 июня
21 июня 2024, 03:30

Фото: istock / ukjent

21 июня православные вспоминают великомученика Феодора Стратилата, в народе — Федора Колодезника. В 2024 году праздник выпадает на пятницу 21 июня.
В материале «Радио 1» расскажем, какие традиции, запреты и приметы связаны с днем Федора Колодезника.

Федор Колодезник — история

Феодор Стратилат родился в конце III века в городе Евхаиты (территория современной Турции). Ребёнок рос одаренным и благочестивым, выделяясь на фоне ровесников великодушием, глубоким познанием христианских истин, красотой и красноречием.

Согласно преданию, вблизи его родного города поселился змей, который пожирал людей и животных. Феодор, никому не сообщив, сам отправился в гнездо монстра и с Божьей помощью одержал победу.

Подвиг Феодора быстро распространился среди народа. За отвагу его назначили военачальником или по-гречески — стратилатом в городе Гераклее.

В период правления царя Ликиния (307-324 годы) на христиан совершались гонения. Феодора было приказано поймать и заточить в темницу. Там его жестоко пытали, после чего казнили, распяв на кресте. Когда палачи пришли, чтобы снять тело, то узрели, что мученик стоит у места казни цел и невредим. Удивленные чудом, они уверовали в Христа и на месте приняли крещение.

Жители Гераклеи, любившие своего военачальника, были готовы поднять бунт, но святой не позволил им этого сделать. Стратилат сам явился к императору и принял смерть в феврале 319 года. Торжественное перенесение мощей великомученика Феодора Стратилата было совершено в тот же год.
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника

Традиции и обряды на Федора Колодезника

Считалось, что с Федора начинается период летних гроз, которых крестьяне боялись. В то время нужно было всю пустую посуду в доме перевернуть вверх дном, а полную закрестить, чтобы в ней спряталась нечисть, напуганная молниями. Для надёжности люди посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду.

Также праздник в честь Колодезника считался самым благоприятным временем для рытья колодцев. Традиционно, с вечера на землю, где планировали выкопать колодец, клали сковороду дном вверх.
С утра люди проверяли, насколько она запотела. Если на ней было много капель, люди приступали к работе. Также удачное место для колодца определяли по раннему туману: утром народ следил, куда он ложится, и колодцы выкапывали там, где чаще всего образовывалась белая дымка.

Также на Федора Колодезного смывали с себя прегрешения водой: в колодец кидали монетку и молились, после чего набирали жидкость и умывались.

В целом считалось, что в этот день вода из колодцев наделалась целебными свойствами. Ее можно было пить и готовить с ней пищу, однако для купания её не использовали. Исключением становились только тяжелобольные. Для облегчения состояния, их купали в воде из семи разных колодцев.

В день Федора на Руси чтили мастеров колодезного дела. Им готовили различные угощения из овощей и оставшихся с холодов солений. Согласно поверью, выпечку не делали, так как считалось, что в этот день мучные изделия получатся невкусными.

Очищать себя: Астрологи объяснили, как правильно проводить день летнего Солнцестояния
Очищать себя: Астрологи объяснили, как правильно проводить день летнего Солнцестояния

Федор Колодезник — что можно делать

Вода в этот день считается целебной и чтобы она вылечила болезни и защитила от них, необходимо искупаться или хотя бы умыться. Наши предки делали это водой из колодца или реки.

В праздник Колодезника также рекомендуется посетить баню. Пар помогает очистить не только тело, но и душу.

Еще Фёдоров день станет удачным для ремонта водопровода или чистки колодца. Стоит выделить время на уход за садом и уборку жилища.

21 июня готовились к летнему солнцестоянию. Люди верили, что встреча рассвета оздоровит и принесет и радость в жизнь. В этот день стоит носить яркую одежду: красного, золотого или желтого оттенков.
Фото: istock / Anderson Piza

Федор Колодезник — что нельзя делать

День Колодезника лучше посвятить день делам. Те, кто проведет его в безделье, столкнутся с невзгодами и бедностью в течение года. Отметим, что в этот день было строго запрещено шить. Люди считали, что иглы с нитками могут принести болезни всему семейству.

В Фёдоров день нельзя жаловаться на яркое солнце и показывать пальцем в небо, ведь от этого могут начаться проблемы со зрением.

Нужно избегать негативных мыслей, так как они могут сбыться. Также не стоит грустить, чтобы потом плохое настроение не сохранилось на долгое время.

Нельзя отказывать людям, которые нуждаются в помощи.

Считается, что в день Федора Колодезника нельзя готовить на сковороде. Согласно поверью, из-за её использования с голодом столкнуться может вся семья.

В Фёдоров день запрещено вредить природе: ломать ветки, вырвать листья, цветы, убивать насекомых. Согласно приметам, нанося вред природе, человек вредит себе.
Фото: istock / stevanovicigor

Были на день Федора Колодезника и другие запреты:
  • Не давать обещаний — выполнить их будет сложно;
  • Не нужно хвастаться, ведь так можно спугнуть удачу;
  • Нельзя дарить подарки незнакомцам или малознакомым людям, ведь можно передать им свою удачу. Поблагодарить за работу лучше деньгами;
  • Нельзя давать в долг и не заключать сделки, так как они будут неудачными;
  • Не нужно тратить воду без особой причины, это может обернуться проблемами с деньгами.

Приметы 21 июня

  • Если по утру выпало много росы, значит можно ждать богатого урожая. Обилие росы также обещает жаркое и сухое лето.
  • Птицы перестали петь — через три часа жди грозы.
  • Гроза в Фёдоров день — к плохому сенокосу.
  • Кричащие лебеди и собаки, пьющие много воды, предрекают дождь в этот день.
  • Если выпал град в Фёдоров день, то лето будет холодным и дождливым.

Читайте также:

В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»

Троицкая родительская суббота 2024: как правильно поминать умерших, что нельзя делать

В Подмосковье появился новый праздник – День благоустройства
#работа
#смерть
#праздник
#радио
#туман
#крещение
#традиции
#подвиг
#жители
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин заявил о собранных СК доказательствах планов нацистов истребить советский народ
Бастрыкин: СК собрал доказательства планов нацистов истребить советский народ
21 июня 2024, 03:04

Фото:kremlim.ru

Третий Рейх хотел истребить советских граждан, и собранные российскими следователями доказательства это подтверждают. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецкие оккупанты убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Их уморили голодом, довели до смерти от холода, отравили ядами и газом, а также расстреляли. Также Бастрыкин обратил внимание, что в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Новгородской области нацисты и их пособники убили не менее 2,6 тысячи человек.

«Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий», – рассказал Бастрыкин.
Глава СК РФ добавил, что следователи опрашивали бывших узников концлагерей и родственников погибших, осматривали места захоронений.

Читайте также:

Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане

Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов
#ск рф
#нацизм
#следователи
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф