На госпортале Подмосковья упростили одну из земельных услуг

В городе Клин-9 в г.о. Клин установят новое освещение в рамках проекта «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В городе Клин-9, около домов 5, 4, 3, 2, 1, 11, а также домов 6, 7, 8, 9, в рамках проекта «Светлый город» будет установлено наружное освещение.





На дворовой территории появятся 41 светильник и 41 опора для них. Протяженность системы освещения составит 1 221 метр.





«С 2017 года мы реализуем масштабный проект «Светлый город», инициированный губернатором. За это время мы уже многое сделали, но ещё остаётся много работы. Нам нужно осветить около 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.





В 2024 году в Московской области планируется установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, а также провести более 306 километров линий наружного освещения. По плану на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.