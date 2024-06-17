В Подмосковье запустили интерактивную карту борьбы с борщевиком

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Интерактивную карту, на которой указаны участки, поросшие борщевиком Сосновского, а также график борьбы с опасным сорняком, запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На портале с картой также размещена информация о том, чем опасен борщевик и как с ним бороться.
Ранее сообщалось, что пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел».
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«Любой контакт человека с борщевиком Сосновского опасен. Сок и пыльца цветущего растения токсичны, яд проникает через обычную одежду. При попадании на кожу яд вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание сока в глаза — это может закончиться потерей зрения. Специалисты проводят обработку от борщевика в спецодежде, очках, перчатках, респираторе и резиновых сапогах», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел».
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Лев Каштанов