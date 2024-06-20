В Подмосковье подали более 440 онлайн-заявок на выплаты для пенсионеров

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Возможность оформить ежемесячную выплату для пенсионеров 65 лет и старше появилась на подмосковном портале госуслуг в марте этого года, в настоящее время этой опцией воспользовались больше 440 раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«С марта семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз», — цитируются в сообщении слова главы регионального министерства Натальи Куртяник.Услуга находится в разделе «Соцподдержка». Выплата начисляется пенсионерам от 65 лет, если их доход составляет менее 18 тысяч рублей. Для подачи заявки на выплату нужно заполнить онлайн-форму, при этом заявитель может воспользоваться онлайн-подсказками, которые помогают написать всё корректно. Ответ придёт в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.
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