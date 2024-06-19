В Подмосковье стало проще оформить выплату за осложнения после прививок

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Количество документов, которые нужно подать через региональный портал госуслуг для оформления выплаты при осложнениях после вакцинации, сократилось в Московской области в два раза, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправленя.
«Для оформления выплаты теперь нужно только заключение врачей об установлении факта поствакцинального осложнения. Если заявление подаёт родственник, понадобится согласие всех взрослых членов семьи. А дальнему родственнику нужно будет также приложить документ, подтверждающий родство», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.В Московской области выплата при осложнениях после вакцинации составляет 10 тысяч рублей. А если поствакцинальное осложнение привело к инвалидности, выплачивается ежемесячная компенсация в размере более 1,6 тыс. рублей. Если осложнение привело к летальному исходу, родственники имеют право на единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.
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Лев Каштанов