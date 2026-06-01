На «Госуслугах» открыли подачу заявлений на новую выплату для семей с детьми
С 1 июня семьи с двумя и более детьми могут оформить на «Госуслугах» новый вид ежегодной выплаты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Об этом пишет РИА Новости.
На неё могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, если каждый работающий родитель постоянно живет в России. Средний доход на человека не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Еще одно условие — уплата НДФЛ за прошлый год. Долга по алиментам у семьи быть не должно.
Размер выплаты считают как разницу между фактически уплаченным НДФЛ и налогом по ставке 6%. В аппарате вице-премьера привели пример: если в 2025 году семья заплатила 100 тысяч рублей НДФЛ по ставке 13%, то по ставке 6% сумма составила бы 46 154 рубля. В этом случае выплата составит 53 846 рублей.
Получить деньги можно один раз за предыдущий год. Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября. Обычно его рассматривают в течение 10 рабочих дней. В ближайшее время сервис добавят в раздел «Поддержка семей с детьми».
