Названо лучшее время суток для секса
Большинство пар по привычке выбирают для интимной близости ночное время. Однако эксперт по сну Майкл Бреус считает, что это не самое удачное решение. Издание USA Today опубликовало мнение специалиста по этой теме.
По словам Бреуса, ближе к ночи организм естественным образом готовится ко сну: уровень мелатонина повышается, а гормоны энергии и возбуждения, наоборот, снижаются. Из-за этого у многих людей падает уровень бодрости.
Эксперт добавил, что для интимной близости больше подходят утренние часы: в это время уровень энергии и гормональная активность выше. При этом он подчеркнул, что универсального идеального времени не существует, так как многое зависит от индивидуального ритма человека и образа жизни.
Ранее психотерапевт рассказала, чем опасен дефицит тактильных контактов. Исследования показали: ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.
