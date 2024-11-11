На «Госуслугах» Подмосковья появились советы для госслужащих по кибербезопасности

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
На региональном портале госуслуг обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новая тема посвящена защите госслужащих от киберугроз, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Этот материал поможет государственным служащим противостоять киберугрозам. Статья содержит советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», – рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.Она добавила, что страница «Цифровая безопасность для госслужащих» создана при участии Миницифры России.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» расположен на главной странице регионального портала в блоке «Сервисы». Пользователи могут проверить там уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по кибербезопасности, узнать о самых распространённых методах мошенничества.
Информационный раздел доступен без авторизации.
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