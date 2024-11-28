На госуслугах Подмосковья упростили оформление согласий владельцем автомобильных дорог

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На региональном портале обновлена услуга оформления разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, ремонт пересечений и примыканий к региональным дорогам, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода в электронный вид, мы регулярно обновляем услуги и дополняем их умными сервисами и функциями. Это позволяет сделать процесс получения услуг комфортнее и быстрее, снизить количество отказов, ускорить рассмотрение заявлений», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
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Дайана Хусинова