На портале госуслуг обновили услугу по оформлению разрешений на работу в такси

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На региональном портале обновилась онлайн-услуга по оформлению разрешений на работу в сфере такси, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».
Подать заявку могут:
- самозанятые;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
Для удобства пользователей в онлайн-форму заявления были добавлены функции автоматического заполнения регистрационных записей транспортных средств, проверка уникальности ввода информации об автомобиле и проверка наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.
Следует отметить, что чат-бот Анна помогает оформить цифровое разрешение, консультирует по вопросам получения услуги, перечню необходимых документов и срокам рассмотрения заявки.
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Дайана Хусинова