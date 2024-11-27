На портале госуслуг обновили услугу по оформлению разрешений на работу в такси

Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 27 ноября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.