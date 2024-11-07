на портале госуслуг Московской области улучшили сервис для предпринимателей Подмосковья

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На портале государственных услуг Московской области был внедрён новый инструмент для предварительной проверки ранее поданных заявок на получение субсидий для бизнеса, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Сервис доступен в рамках услуги «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы», которая размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».
Чтобы подать заявление, необходимо войти в систему через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения и заполнить заявление, приложив все необходимые документы. После рассмотрения заявки ведомством, ответ будет отправлен в личный кабинет на региональном портале.
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Дайана Хусинова