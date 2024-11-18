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В Подмосковье полностью оцифровали заключения медико-педагогической комиссии

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Фото: istockphoto.com/ilona titova

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Оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии в Московской области полностью перевели в цифровой формат: теперь документ будет приходить в электронном виде в личный кабинет пользователя на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.


«Услуга была запущена четыре месяца назад и теперь стала ещё удобнее. Ранее заключение психолого-медико-педагогической комиссии заявителю приходилось получать лично и для этого посещать центральную или одну из территориальных комиссий. Сейчас документ можно будет скачать из своего личного кабинета на портале госуслуг региона», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии рассматривают индивидуальные особенности ребёнка и дают рекомендации об условиях его обучения и порядке прохождения аттестации. Для записи на получение заключения комиссии нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг и приложить необходимые документы: выписку из истории развития ребёнка, его характеристику, письменные работы по математике, русскому языку и пр. Ответ должен прийти в течение семи рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно.

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#госуслуги
В Клину открылся благоустроенный «Талицкий лес»
18 ноября 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Лесопарк «Талицкий лес» благоустроили на территории городского округа Клин, он находится в центре города и по контурам похож на сердце, поэтому появился слоган: «Талицкий лес — сердце города». Открытие новой зоны отдыха состоялось в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы даём страт проекту, в названии которого и весь функционал этой территории и мостик на будущее. Потому что сейчас мы только в самом начале пути по благоустройству этой территории. Она обязательно будет развиваться и дальше при деятельном участии всех клинчан», — сказала глава округа Клин Алёна Сокольская.
На территории Талицкого леса обустроили шестикилометровый маршрут, которым летом будут пользоваться велосипедисты, а зимой — лыжники, тропиночную сеть для прогулок, три всесезонные тюбинговые горки с электроподъёмником, установили павильоны кафе и проката спортивного инвентаря, большие качели, уличное освещение, лавочки и урны.

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#клин
#благоустройство
#лес
#алёна сокольская
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Каширский школьник стал призёром Всероссийского конкурса по истории малой Родины
18 ноября 2024, 09:13

Максим Сысоев и его научный руководитель Светлана Алешкевич. Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

7 «Б» класса Тарасковской школы городского округа Кашира Максим Сысоев завоевал награду по итогам Всероссийского конкурса исследовательских работ «Село. Замечательные люди моей малой Родины», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Максим Сысоев представил проект «Земля, которой дорожу», посвящённый столетию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, почётного гражданина Каширского района Врама Гайковича Малумяна. По итогам финальных испытаний Максим получил дипломом III степени в номинации «Герои сельскохозяйственного труда моей малой Родины», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всего на конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины», организованный по инициативе сельхозакадемии имени Тимирязева, свои работы прислали 1160 участников в возрасте от пяти до 19 лет.

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#школьник
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«Ну куда это годится»: синоптик раскрыл погодные аномалии в России
Синоптик Вильфанд: Температура воздуха превышает норму по всей России
18 ноября 2024, 08:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Аномальное тепло будет наблюдаться по всей России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.
«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко», — рассказал Вильфанд.

По словам специалиста, температура на востоке Урала температура превышает норму на 15-16 градусов. Кроме того, похожая ситуация наблюдается почти на всей территории Сибири и в западных регионах Якутии.

Вильфанд добавил, что превышение температуры также зафиксировано в Тюменской и Курганской областях. А в Челябинской области плюсовая температура будет сохраняться на протяжении всей недели.

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#температура
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#сибирь
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Ястреба, заблудившегося в метро Москвы, отпустили на волю
17 ноября 2024, 21:47

Фото: iStock/ nieudacza

Ястреба-перепелятника, заблудившегося на стации метро «Смоленская» в столице, специалисты осмотрели и отпустили на волю, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Птицу наши специалисты осмотрели и выпустили», — передала пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В социальных сетях писали, что на станции метро «Смоленская» в Москве заблудился молодой ястреб-перепелятник. Птица летала по вестибюлю и не могла выбраться на волю. Сотрудники метрополитена вызвали спасателей, которые поймали ястреба сачком. Птицу отправили к специалистам департамента природы, а после отпутили.

Ранее на жительницу американского штата Техас сначала свалилась с неба змея, а потом за ней прилетел огромный ястреб, который пытался отобрать добычу. Женщина стригла газон во дворе, когда ей на голову упала змея. Возможно, ястреб сам выронил ее из лап. Хищник нападал на американку четыре раза, прежде чем ему удалось забрать добычу и улететь.

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Мошенники оформили на артистку Светлову кредиты почти на 5 млн рублей
17 ноября 2024, 21:07

Анастасия Светлова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Аферисты набрали кредитов на имя заслуженной артистки РФ Анастасии Светловой почти на 5 млн рублей, проинформировал РЕН ТВ.
12 ноября заслуженная артистка Российской Федерации зашла в отделение банка и попробовала оформить кредитную карту, но ей отказали в этом. Причиной оказался просроченный заём в другом финансовом учреждении.

«Оказалось, что у нее открыта кредитная карта и еще взят кредит в другом банке. Общая сумма ущерба – 4,7 млн рублей», — поделился источник телеканала.

Сама Анастасия Светлова не брала заём и не оформляла кредитную карту. Единственное, что женщина сделала — это заменила сим-карту в мае 2024 года. Ей она пользовалась более десяти лет.

В апреле 2024 года на Анастасию Светлову оформили кредитную карту на 1 миллион и кредит на 2,5 миллиона, о чём актриса не знала. Платежи никто не вносил и ещё накапал миллион пени, передал Телеграм-канал SHOT.

По факту мошенничества артистка обратилась к правоохранительным органам.

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Зеленский пообещал легализовать однополые* браки на Украине
17 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/ Елена Новикова

Владимир Зеленский намерен подписать законопроект, который легализует однополые браки* (относится к движению ЛГБТ) на Украине.
Глава киевского режима пообещал подписать закон о гражданских партнёрствах. Согласно закону номер 91033, гражданское партнёрство — это добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. В рамках законопроекта украинские граждане, которые заключили однополый брак, будут иметь те же права, что и при заключении союза между мужчиной и женщиной.

Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Для реализации законопроекта, его должен принять парламент.

На встрече со студентами вузов Украины Владимир Зеленский положительно ответил на вопрос представителей молодёжи о подписании законопроекта, позволяющего однополым парам заключать семейные союзы.

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Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды
РИА Новости: глобальное потепление и вредные выбросы ставят новые рекорды
17 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/slowmotiongli

Глобальное потепление и вредные выбросы в 2024 году ставят новые рекорды, ученые ожидают роста среднемировой температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Об этом пишет РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой теории глобального потепления, как отмечается, лишь подливают масла в огонь.
По информации агентства, за словами Трампа о глобальном потеплении, как о «величайшей афере всех времен», последуют конкретные шаги — он намерен увеличить добычу нефти, которая в США и без того превысила рекордный уровень.

Вместе с тем республиканец собирается положить конец культуре ESG, которая расшифровывается как «Экология, социальная политика и корпоративное управление». С ней компании обязывались заботиться об окружающей среде и бороться с потеплением, а в случае отказа — лишались инвестиций и кредитов.

Трамп также обещал покончить с Законом о снижении инфляции, через который американские власти должны были направить 390 миллиардов долларов на электромобили, аккумуляторы и чистую энергетику.

В России же, наоборот, не разделяют «климатическое диссидентство» 47-го президента США, ведь президент России Владимир Путин заявлял, что страна знакома с глобальным потепление не понаслышке.
«Мы знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Оно имеет серьезные последствия. За десять лет потепление произошло на 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс», — отмечал российский лидер.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.

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Ученые создали бессмертный оцифрованный мозг
Американские ученые создали первую бессмертную муху через оцифровку мозга
17 ноября 2024, 18:42

Фото: iStock/Alexander Sikov

Американские ученые из Пристонского университета создали первую в мире бессмертную муху при помощи технологии оцифровки мозга. Соответствующая информация появилась на сайте учебного заведения. Данные весом 14 Гб, как отмечается, помогут в развитии искусственного интеллекта.
Полный цифровой образ «серого вещества» насекомого выложили на сайте codex.flywire.ai. Он стал первым оцифрованным мозгом сложного организма, который можно не только исследовать, но и воспроизводить.

Проект по оцифровке мозга насекомых запустили в 2016 году и долгое время все попытки были тщетны. Однако недавно международная команда с современным оборудованием смогла расшифровать и оцифровать коннектому взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов.

Ранее сообщалось, что китайским ученым из Университета Сунь Ятсена удалось воскресить мозг свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповрежденной печени в систему жизнеобеспечения.

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#эксперимент
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Депутат ГД Ильтяков посоветовал россиянкам рожать, «пока рожалка работает»
17 ноября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

В государственной думе дали россиянкам оригинальный совет, выполнение которого поможет решить демографические проблемы. Депутат от Курганской области рекомендовал женщинам «рожать, пока рожалка работает».
Слова парламентария приводит издание URA.RU. По его мнению, соотечественницам следует рожать и отказываться от прерывания беременности. Ильтяков подчеркнул, что нужно с самого раннего возраста внедрять в сознание детей — будущих поколений — основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», — сказал депутат.

Власти Курганской области приступили к разработке законопроекта о запрете склонения к абортам. В качестве наказания будут предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей.

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#аборт
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