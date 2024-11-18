В Подмосковье полностью оцифровали заключения медико-педагогической комиссии

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Оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии в Московской области полностью перевели в цифровой формат: теперь документ будет приходить в электронном виде в личный кабинет пользователя на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Услуга была запущена четыре месяца назад и теперь стала ещё удобнее. Ранее заключение психолого-медико-педагогической комиссии заявителю приходилось получать лично и для этого посещать центральную или одну из территориальных комиссий. Сейчас документ можно будет скачать из своего личного кабинета на портале госуслуг региона», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии рассматривают индивидуальные особенности ребёнка и дают рекомендации об условиях его обучения и порядке прохождения аттестации. Для записи на получение заключения комиссии нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг и приложить необходимые документы: выписку из истории развития ребёнка, его характеристику, письменные работы по математике, русскому языку и пр. Ответ должен прийти в течение семи рабочих дней, услуга предоставляется бесплатно.
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Лев Каштанов