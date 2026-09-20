Мошенники начали обманывать слабослышащих людей с помощью ИИ
Мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана глухих и слабослышащих людей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах и рассылают от их имени просьбы о переводе денег. Поскольку многие слабослышащие привыкли идентифицировать собеседника по видеосвязи, аферисты прибегают к помощи ИИ. Они отказываются от видеозвонка, ссылаясь на нахождение в стоматологии, а для достоверности присылают сгенерированные нейросетью фотографии, созданные на основе обработанных снимков жертв.
Один из пострадавших рассказал, что мошенники завладели его страницей в социальной сети. Он успел предупредить знакомых о возможных просьбах о переводе денег, однако несколько человек все же отправили средства.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему обмана студентов. Они якобы предлагают молодым людям работу, а затем крадут данные банковских счетов.
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