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Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные

Адвокат Земсков: мошенники воруют деньги граждан, узнав данные СНИЛС
Фото: iStock/Moor Studio

Фото: iStock/Moor Studio

СНИЛС – это не просто номер, а ключ к вашей финансовой и личной информации. Мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть им и оформить кредиты, соцвыплаты или даже получать медицинские услуги от вашего имени. Адвокат Ярослав Земсков предупредил, что утечка этих данных может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям. Он также рассказал про то, какие СНИЛС-аферы используют преступники.

Основные способы кражи СНИЛС

Земсков объяснил в беседе с «Прайм», что злоумышленники применяют разные методы для получения доступа к номеру СНИЛС.

Одним из новых способов являются фальшивые вакансии, когда под предлогом трудоустройства требуют предоставить документ. Также распространены схемы с предложением вернуть «потерянные» пенсионные выплаты, сбор информации через фишинговые сайты и утечки баз данных.

Еще одна уловка — использование социальных сетей, где мошенники представляются знакомыми жертвы, чтобы выманить нужные данные.

Фото: iStock/Choreograph

Чем опасна кража СНИЛС?

Получив доступ к этим сведениям, преступники могут оформить на ваше имя кредит, незаконно получать соцвыплаты и даже воспользоваться медицинскими услугами за ваш счет.

В даркнете личные данные активно продаются и затем используются в других мошеннических схемах. Кроме того, украденный СНИЛС может быть использован для входа в «Госуслуги» и других цифровых сервисов, что дает злоумышленникам полный контроль над вашей личной информацией.

На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»

Как защитить свои данные?

Чтобы избежать проблем, следует внимательно относиться к своим персональным данным.

  1. Не передавайте СНИЛС посторонним, не вводите его на сомнительных сайтах и не отправляйте по запросу в мессенджерах.
  2. Включите двухфакторную аутентификацию в онлайн-сервисах, отслеживайте свой кредитный статус и сразу сообщайте в уполномоченные органы при подозрении на мошенничество.
  3. Также важно шифровать данные и не хранить копии документов в открытом доступе.
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В Роскомнадзоре сделали памятку по регистрации популярного блога на юрлицо
24 февраля 2025, 09:19

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Блоги, паблики и интернет-каналы, аудитория которых насчитывает более 10 тысяч человек, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре. Это касается ресурсов, открытых как физическими, так и юридическими лицами. Памятку о то, как зарегистрировать блог на юрлицо, подготовили в ведомстве.
Заявка на регистрацию подаётся в онлайн-режиме — через портал «Госуслуги». При этом зарегистрировать паблик можно как через учётную запись физического лица, так и юридического. Однако специалисты советуют регистрировать ресурсы компаний именно на юрлицо, чтобы при увольнении сотрудника не потерять свой канал или страницу.

Подать заявку от юрлица руководитель организации самостоятельно или выбрать для этого сотрудника и оформить на него соответствующую доверенность.

Подробности — ниже, в карточках памятки.










Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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#роскомнадзор
#россия
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ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме на интернет-форумах
ВТБ: аферисты обманывают россиян на интернет-форумах по защите от мошенников
24 февраля 2025, 08:43

Фото: iStock/JuYochi

Специалисты банка ВТБ выявили новую мошенническую схему, нацеливающуюся на россиян, ищущих советы по финансовой безопасности в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба банка, пользователи, подозревая телефонные мошеннические атаки, начинают искать информацию на форумах, но вместо помощи натыкаются на ресурсы, где действуют злоумышленники.

По информации ВТБ, жертвы, обеспокоенные телефонными звонками мошенников, находят сайты с отзывами и советами по защите от обмана. Однако за этими ресурсами могут скрываться сами мошенники, которые, проявляя «заботу», убеждают пользователей в необходимости срочно защитить свои средства. Следуя их инструкциям, жертвы теряют деньги, переводя свои накопления на счета злоумышленников.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов, отметил, что многие россияне сегодня полагаются на форумы и чаты как на источники информации по финансовой безопасности, не подозревая о рисках. Он подчеркнул, что средства могут быть в безопасности только на счетах, открытых непосредственно в банке, а отменить уже проведенные платежи невозможно.

Ревякин призвал граждан критически относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и никогда не передавать коды, полученные в них.

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Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные

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#жертвы
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Число регионов России, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти
24 февраля 2025, 08:01

Фото: iStock/champpixs

Власти нескольких российских регионов, включая Ульяновскую область и Бурятию, проявили интерес к инициативе о предоставлении социального жилья семьям, решившимся на рождение ребенка. Об этом пишет ТАСС.
Первой областью, которая запустила подобную программу, стала Мордовия.

Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков сообщил, что в регионе также планируют изучить возможность внедрения данной инициативы, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость.

Кроме того, власти Калмыкии предложили Совету Федерации создать механизм софинансирования для реализации этой меры поддержки. Ожидается, что подобные инициативы помогут улучшить условия жизни семей с детьми и способствовать увеличению численности населения в регионах.

Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик»
The Sun: Более 80 британцев скончались из-за применения препаратов для похудения
24 февраля 2025, 07:15

Фото: iStock/Carolina Rudah

В Великобритании зафиксировано более 80 смертей, связанных с применением препаратов для лечения диабета и похудения, включая «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk и «Мунджаро» от американской Eli Lilly.
Газета Sun, ссылаясь на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает, что среди погибших 22 человека принимали препараты в целях похудения, а остальные 60 – для лечения диабета второго типа.

Наибольшее число смертей зафиксировано среди пациентов, использовавших «Саксенду» и «Виктозу» (35 случаев), «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (29 случаев) и «Мунджаро» (18 случаев).

По данным MHRA, среди зарегистрированных побочных эффектов указаны не только тошнота, рвота и диарея, но и опасные для жизни осложнения, такие как кишечная непроходимость, судорожные приступы и воспаление поджелудочной железы.

Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные
Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные
Эксперты отмечают, что препараты GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, стали широко применяться для похудения после того, как выяснилось, что они подавляют аппетит. Однако пациенты, принимавшие эти средства, подают судебные иски против Novo Nordisk и Eli Lilly, утверждая, что им не предоставили достаточной информации о возможных рисках.

Главный специалист MHRA Эллисон Кейв подчеркивает, что решение о приеме подобных препаратов должно приниматься совместно с врачом с учетом всех возможных рисков и преимуществ.

Сейчас в Британии около полумиллиона человек используют эти препараты, и, по прогнозам, их число удвоится в ближайший год. В стране «Оземпик» разрешен с 2019 года, а «Мунджаро» было одобрено в 2023 году.

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#великобритания
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На Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего балла
На Солнце впервые за 2,5 месяца зафиксировали мощную вспышку высшего балла
24 февраля 2025, 01:58

Фото: iStock/murat4art

На Солнце зафиксирована первая за 2,5 месяца вспышка высшего класса X2.0, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По данным РИА Новости, пик активности произошел около 22:20 по московскому времени. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года.

Рост солнечной активности, начавшийся менее суток назад, продолжается. Признаков спада пока не наблюдается, возможны новые крупные события.

Ранее, 13 февраля, на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.0, а 14 февраля произошли две вспышки предпоследнего класса M.

24 января 2025 «Радио 1» давало ответы на то, к чему могут привести вспышки на Солнце. Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с нашим изданием рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.

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