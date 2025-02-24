Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные

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СНИЛС – это не просто номер, а ключ к вашей финансовой и личной информации. Мошенники используют различные схемы, чтобы завладеть им и оформить кредиты, соцвыплаты или даже получать медицинские услуги от вашего имени. Адвокат Ярослав Земсков предупредил, что утечка этих данных может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям. Он также рассказал про то, какие СНИЛС-аферы используют преступники.
Основные способы кражи СНИЛСЗемсков объяснил в беседе с «Прайм», что злоумышленники применяют разные методы для получения доступа к номеру СНИЛС.
Одним из новых способов являются фальшивые вакансии, когда под предлогом трудоустройства требуют предоставить документ. Также распространены схемы с предложением вернуть «потерянные» пенсионные выплаты, сбор информации через фишинговые сайты и утечки баз данных.
Еще одна уловка — использование социальных сетей, где мошенники представляются знакомыми жертвы, чтобы выманить нужные данные.
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Чем опасна кража СНИЛС?Получив доступ к этим сведениям, преступники могут оформить на ваше имя кредит, незаконно получать соцвыплаты и даже воспользоваться медицинскими услугами за ваш счет.
В даркнете личные данные активно продаются и затем используются в других мошеннических схемах. Кроме того, украденный СНИЛС может быть использован для входа в «Госуслуги» и других цифровых сервисов, что дает злоумышленникам полный контроль над вашей личной информацией.
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Как защитить свои данные?Чтобы избежать проблем, следует внимательно относиться к своим персональным данным.
- Не передавайте СНИЛС посторонним, не вводите его на сомнительных сайтах и не отправляйте по запросу в мессенджерах.
- Включите двухфакторную аутентификацию в онлайн-сервисах, отслеживайте свой кредитный статус и сразу сообщайте в уполномоченные органы при подозрении на мошенничество.
- Также важно шифровать данные и не хранить копии документов в открытом доступе.
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