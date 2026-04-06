На «Госуслугах» появится оценка качества медпомощи

06 апреля 2026, 12:48

Россияне смогут оценить качество медпомощи на «Госуслугах»

Правительство РФ должно к 2027 году добавить на портал «Госуслуги» показатель, отражающий удовлетворенность граждан качеством, сроками и доступностью медицинской помощи.





Как пишет ТАСС, соответствующее поручение содержится в перечне указаний президента Владимира Путина по итогам совещания с членами кабинета министров. Согласно документу, ведомствам предстоит интегрировать указанный индикатор в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».



Первый доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 июня 2026 года. В дальнейшем — раз в полгода.



Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость усилить контроль за получением льготных лекарств, которые находятся на отсроченном обеспечении в аптечных организациях.



