В отели теперь можно заселиться через «Госуслуги»

01 апреля 2026, 09:07

Цифровой паспорт через «Госуслуги» стал доступен для заселения в гостиницы

С 1 апреля 2026 года россияне получили возможность заселяться в гостиницы по цифровому паспорту через приложение «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития России, пишет РИА Новости.





Новый способ служит полноценной заменой бумажному документу. Однако он работает только в тех отелях, которые перешли на этот метод и подготовили техническую базу. В министерстве подчеркнули, что гостиницы сами выбирают формат работы, ориентируясь на спрос туристов.





«Кому‑то удобнее по биометрии, кому‑то — через приложение или мессенджер, а кто‑то по‑прежнему предпочитает бумажный паспорт», — пояснили в ведомстве.

«Задача — дать и туристам, и отелям больше удобных вариантов», — заключили в пресс-службе.