В России через Госуслуги можно будет бронировать «красивые» автомобильные номера
В России могут ввести платное онлайн-бронирование «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».
Как сообщает «Ъ» 24 марта, инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно проекту, новый механизм может начать действовать с 1 июля 2026 года.
Предполагается, что владельцы автомобилей смогут самостоятельно выбрать свободный регистрационный знак и зарезервировать его через интернет. При этом оплата за услугу будет невозвратной, а правила бронирования и тарифы определит Госавтоинспекция.
Законопроект в октябре 2025 года внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». Инициативу подготовили после того, как ее поддержал президент России Владимир Путин. Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации транспортных средств.
Разработчики документа считают, что такая мера поможет сократить теневой оборот регистрационных знаков с востребованными комбинациями, а также принесет бюджету дополнительные доходы. По их оценке, ежегодные поступления могут составить до 25 млрд рублей.
Под «красивыми» номерами обычно понимаются знаки с легко запоминающимися сочетаниями букв и цифр, в том числе с повторяющимися символами или совпадением с кодом региона.
Читайте также: