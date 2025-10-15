На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговый вычет
На портале «Госуслуги» запустили жизненную ситуацию для оформления самых востребованных налоговых вычетов. Об этом сообщил ТАСС вице‑премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, сервис проводит пользователя по всем этапам оформления вычета и даёт подробную информацию о его доступных видах. Григоренко также напомнил, что налоговый вычет снижает налогооблагаемый доход и, соответственно, сумму НДФЛ.
Ранее на «Госуслугах» появилась ещё одна функция: подключение доверенного контакта для защиты аккаунта.
Пользоваться этой возможностью могут все пользователи старше 14 лет, а назначить доверенным лицом можно только совершеннолетних россиян с подтверждённой учётной записью, заполненными паспортными данными и актуальным номером телефона в личном кабинете.
Читайте также: