На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговый вычет

15 октября 2025, 12:27

На «Госуслугах» есть жизненная ситуация по налоговому вычету

Фото: istockphoto/alexialex

На портале «Госуслуги» запустили жизненную ситуацию для оформления самых востребованных налоговых вычетов. Об этом сообщил ТАСС вице‑премьер Дмитрий Григоренко.