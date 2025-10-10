Более 8 млн жителей пользуются подмосковным порталом госуслуг
Региональный портал госуслуг Московской области отметил 13-летие. Сегодня это крупнейшая онлайн-платформа региона, которой доверяют 8,1 млн пользователей. Каждый месяц жители совершают около 7,6 млн посещений, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.
С 11 октября 2012 года портал госуслуг Московской области предоставляет электронные услуги и сервисы для жителей и бизнеса региона.
«ИИ-технология работает уже более чем в 180 услугах и проверила более 3 млн документов. Кроме того, в августе мы запустили на портале Добробота, который помогает пользователям по земельно-имущественным вопросам. За первые месяцы работы бот провел более 2 тыс. консультаций», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Самая популярная услуга — «Запись в кружки и секции», ей воспользовались более 6,7 млн раз. Среди бизнес-сервисов лидирует «Выдача разрешения на деятельность такси» — более 650 тысяч заявлений.
Сейчас на портале доступно 24 комплексных услуги, включая «Рождение ребёнка», «Многодетная семья» и «Инвалидность». Некоторые из них доступны в проактивном режиме — пользователю достаточно подтвердить заранее заполненное заявление.
За 2025 год количество пользователей с учётной записью ЕСИА выросло на 800 тысяч.