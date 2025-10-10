Более 8 млн жителей пользуются подмосковным порталом госуслуг

10 октября 2025, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Региональный портал госуслуг Московской области отметил 13-летие. Сегодня это крупнейшая онлайн-платформа региона, которой доверяют 8,1 млн пользователей. Каждый месяц жители совершают около 7,6 млн посещений, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.





С 11 октября 2012 года портал госуслуг Московской области предоставляет электронные услуги и сервисы для жителей и бизнеса региона.





«ИИ-технология работает уже более чем в 180 услугах и проверила более 3 млн документов. Кроме того, в августе мы запустили на портале Добробота, который помогает пользователям по земельно-имущественным вопросам. За первые месяцы работы бот провел более 2 тыс. консультаций», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.