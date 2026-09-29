На «Госуслугах» запущен сервис для оформления брачных договоров

29 сентября 2026, 11:46

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о запуске на портале «Госуслуги» сервиса для подготовки брачных договоров. Он работает в разделе жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Об этом пишет РИА Новости.