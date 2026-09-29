На «Госуслугах» запущен сервис для оформления брачных договоров
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о запуске на портале «Госуслуги» сервиса для подготовки брачных договоров. Он работает в разделе жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Об этом пишет РИА Новости.
Пользователи смогут заполнить проект документа в электронном формате и заранее закрепить порядок раздела имущества. Услуга доступна как будущим супругам, так и тем, кто уже зарегистрировал брак.
Оформленный через портал проект не заменяет визит к нотариусу. Для вступления договора в силу супругам нужно подписать его и заверить у специалиста.
На «Госуслугах» можно оформить или заменить паспорт гражданина России, загранпаспорт, водительское удостоверение, а также зарегистрировать автомобиль. Через портал также подают заявления на регистрацию по месту жительства или пребывания, получают сведения о штрафах ГИБДД и оплачивают их со скидкой, если она предусмотрена законом.
Сервис позволяет записать ребенка в детский сад или школу, подать заявление на получение материнского капитала, оформить пособия и выплаты для семей с детьми. Кроме того, пользователи могут проверить информацию о пенсионных накоплениях, заказать справки и выписки, в том числе о трудовой деятельности и размере назначенной пенсии.
На портале доступны запись к врачу, прикрепление к поликлинике и получение сведений об электронных больничных. Также через «Госуслуги» можно подать заявление в ЗАГС, зарегистрировать рождение ребенка, проверить налоговую задолженность, оплатить госпошлины и обратиться в государственные органы онлайн.
Читайте также: