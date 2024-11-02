На Госуслугах запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

Фото: iStock/scyther5
На Госуслугах запустили форму для регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщило Минцифры России в своем телеграм-канале. Отмечается, что идентификация — добровольная, а после нее РКН будет включать каналы в специальный перечень.
«На портале госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что регистрацию могут пройти как физические, так и юридические лица и ИП, граждане России и иностранцы.
Минцифры отметило, что объем данных о себе, которые следует указать в заявке, — минимальный. Роскомнадзор примет решение о включении канала в специальный перечень в течение 10 дней, после чего владелец получит сообщение в своем личном кабинете Госуслуг.
«После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне», — подчеркнули в ведомстве.Читайте также:
Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке в мессенджерах
Роскомнадзор подготовил проект для непубличного «замедления» онлайн-ресурсов
Мессенджер Discord заблокировали в России
Данил Пономарев