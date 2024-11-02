На Госуслугах запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков

На Госуслугах запустили форму для регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщило Минцифры России в своем телеграм-канале. Отмечается, что идентификация — добровольная, а после нее РКН будет включать каналы в специальный перечень.