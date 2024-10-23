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Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке в мессенджерах

Глава РКН Липов: Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах
23 октября 2024, 18:27
Фото: iStock/scyther5

Фото: iStock/scyther5

Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах для защиты граждан от мошенников. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, передает РБК. По его словам, приложения должны разрешить пользователям самостоятельно выбирать ограничения на те или иные звонки.


«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — привел он пример.
Липов подчеркнул, что для этого намерены разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам. Если они откажутся их выполнять, РКН ограничит возможность звонить через приложение, добавил он, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.

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Легенды спецслужб СССР: женщины-экстрасенсы, предсказавшие бомбардировку Югославии и разоблачившие информатора США
23 октября 2024, 18:15

Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

В 1989 году по Указу Генштаба ВС СССР была создана самая секретная войсковая часть 10003, которую возглавил генерал-лейтенант Алексей Савин. Гости программы Андрея Малахова рассказали об уникальных операциях, которые проводили женщины-экстрасенсы. Одна предупредила о точечных бомбардировках Югославии, и благодаря ей спаслись тысячи людей. Другая вычислила в Москве предателя, который передавал информацию в США. В материале «Радио 1» расскажем уникальные истории женщин-экстрасенсов.

Алексей Савин создал курс, на котором все женщины-агенты могли изучить телепатию, обменяться знаниями и получить новый опыт, что стало настоящим прорывом. Отметим, что в то время агенты часто даже не были знакомы с друг с другом.
Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Телепатическое общение с Киану Ривзом

В телестудию пришла одна из учениц Алексея Савина – Виктория Корчагина – первая рассекреченная женщина-телохранитель в России. Она познакомилась с генералом еще в 90-х и оказалась у него на курсе. Виктория отметила, что у нее был свой опыт канальной работы, но Савин научил её другой схеме, которой женщина до сих пор пользуется.

Впоследствии Виктория работала со многими голливудскими знаменитостями, из которых наиболее сильное впечатление произвел Киану Ривз. По словам Корчагиной, актер, без сомнения, наделен сверхспособностями.

«Мы с ним общались ментально. У него очень хороший навык, он пользуется полем, он пользуется каналом, это я могу сказать это совершенно точно», – заверила она.
Киану Ривз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Корчагина также работала с Полом Маккартни и английской принцессой.

Сейчас Виктория является директором национальной ассоциации телохранителей и эта школа признана лучшей в мире, а сертификаты учреждения ценятся во многих странах.

Поимка предателя Дмитрия Полякова

При участии одной из учениц Савина Елены Олейник удалось обнаружить и остановить одного из самых громких предателей Дмитрия Полякова. Генерал ГРУ Поляков за 25 лет выдал спецслужбам США около полутора тысяч советских разведчиков и агентов, и некоторым из них это предательство стоило жизни.

Он вышел на контакт к ФБР в 1961 году и предложил свои услуги. 5 лет велись аналитические исследования, его сломали психологически, благодаря чему он сам выдал всю информацию о своих деяниях. 27 ноября 1987 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к смертной казни — он был расстрелян 15 марта 1988 года.

Вычислили бомбардировки в Югославии

Агент Маргарита Мишкина выяснила, когда и по каким целям будет налет со стороны авиации НАТО, благодаря которым удалось спасти сотни жизней.

«Ходили по домам, предупреждали. Более того, зная маршруты налетчиков, сбивали зенитные комплексы и сбивали самолеты Натовские на подходе к объектам на территории Сербии», — рассказал генерал.
Он отметил, что братьев сербов было жаль, хоть их страну «сдали и продали».
Фото: istock / 3D_generator

Бесконтактный бой

В воинской части 10003 также практиковали навыки бесконтактного боя. В ходе выполнения задачи офицер спецназа должен вовремя распознать откуда будет опасность, каким силами угрожает эта опасность, с какого направления. Во время обучения ученикам завязывали глаза, поскольку без зрительного контакта усиливаются остальные чувства. Бесконтактный бой отличается «мягкими» действиям, не как в привычной драке. В ходе тренировок человек лучше ощущает противника, может считать его действия и грамотно дать отпор.

«Алесей Юрьевич уникальный человек, это достояние России, не побоюсь этих слов. Человек, который аккумулировал знания, которые их собрал воедино, сделал школу прикладную и ее внедрил», — заявил один из учеников Савина.
Другая ученица генерала, экстрасенс Ольга Нарец рассказала, что может предвидеть будущее страны и всего мира. Говоря об СВО, она отметила, что России и ее гражданам необходимо было пройти непростые этапы развития.

«Мы сейчас проходим этот этап, надеемся что он завершится, у нас другого пути просто нет. Она (спецоперация) должна была уже закончится, мы же прекрасно понимаем. Мы прилагаем свои знания, свои усилия, свою духовную силу, для того, что бы это быстрее завершилось. Но я думаю также, все понимаю, что и с другой стороны аккумулируются некие силы, которым нужна совершенно другая история. Другое дело, что о духовности там речи быть не может. И они не к Богу идут, а от него», — заявила Ольга.
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В России вырос спрос на легковые авто с альтернативными двигателями
23 октября 2024, 18:13

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Данные банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» показали, что в России увеличился в 2,5 раза за год спрос на новые легковые авто с альтернативными двигателями.
При этом такие автомобили стали наиболее популярны в таких регионах, как Северный Кавказ, Сибирь, Юг и Поволжье.

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили — примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин», — прокомментировал в беседе с «Известиями» начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

А сотрудники ГИБДД Кемерова и прокуратуры проверили снегоуборочной техники в преддверие зимнего сезона.

«В преддверии наступающего зимнего сезона, начальник Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Кемерово, подполковник полиции Александр Родыгин и представитель прокуратуры областного центра провели инспекционную проверку организации, ответственной за содержание дорог и уборку снега», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.

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Сотни ученых подтвердили наличие сознания у животных: к чему это приведет и как связано с ИИ
23 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/balhash

В апреле 2024 года международная команда ученых и философов выпустила «Нью-Йоркскую декларацию» о сознании животных. Она говорит о весомых научных доказательствах, что сознанием обладает не только человек, но также млекопитающие, птицы, и, не поверите, даже рыбы и ракообразные.
Как ученым удалось найти сознание у кого-то, кроме человека, к чему это может привести в будущем и как в этом всем замешан искусственный интеллект — в материале «Радио 1».

Как найти сознание у животного?

Все прошлое столетие ученые считали, что сознание может быть только у человека, так как лишь он обладает языком, создает и познает культуру. Однако ближе к концу XX века этот стереотип начал давать трещины, рассказывает нейробиолог, доктор наук, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин. Первым звоночком стала статья Томаса Нагеля под названием «Каково быть летучей мышью?».

Фото: iStock/Connie Pinson

Дело в том, что люди оценивали наличие сознания и интеллект у животных, опираясь на свойственные человеку паттерны поведения. Однако летучие мыши опираются совсем на другие органы чувств, видят мир при помощи эхолокации. Как в таком случае узнать, способны ли они обладать сознанием?

Самым главным инструментом для определения сознания стал зеркальный тест Гэллапа. Люди, к примеру, могут пройти его только в возрасте полутора лет.

Животным наносили на лоб пятно белой краски без какого-либо запаха, а после наблюдали за их реакцией на зеркало. Если зверь замечал пятно и пытался его стереть, ученые заявляли о наличии у него собственного «Я».

Дальнейшие исследования поразили всех. Оказалось, что зеркальный тест проходят не только человек, гориллы и шимпанзе, но и слоны, дельфины, косатки, сороки. А затем пришло осознание, что зрение является главным способом познания мира далеко не у всех живых существ. По словам Констатина Анохина, аналог зеркального теста, но с акцентом на обоняние, позволил найти сознание у собак и даже подвязочной змеи из семейства ужеобразных.

Как возникает сознание?

Японские ученые заметили одну интересную деталь, проводя зеркальные тесты на мышах. Оказалось, что осознавать себя способны только те грызуны, что росли среди сородичей и были социально развиты. Мыши-отшельники не обращали никакого внимания на пятна на их мордочках.

Фото: iStock/Evgenyi_Eg

Некоторое время спустя выяснилось, что при рассматривании себя в зеркале у мышей активируются отдельные группы нейронов, которые также задействованы при контакте с другими мышами.

У человека, стоит отметить, есть те же самые нейроны, в тех же самых областях мозга. Они реагируют как на собственное отражение в зеркале, так и на других людей, что говорит о схожести механизмов построения социальных связей у человека и мышей.

Еще одним фактом в копилку утверждения о наличии сознания у животных стало исследование японского ученого Масанори Кодо. Он провел тесты на чистильщиках — маленьких аквариумных рыбках. Он рисовал фломастером коричневые точки у их рта. Точно также выглядят паразиты, которые прикрепляются к ним. В естественной среде они избавляются от них, когда трутся о камни на дне. А единственный способ узнать о паразите — посмотреть в отражение, например, в поверхность морской глади.

Результат, кажется, очевиден. Рыбки-чистильщики, которым нарисовали похожие на паразитов точки, смотрели на себя в отражении воды, а после терлись о камни, что говорило об их способности узнавать себя в зеркало.

Для чего исследовать сознание?

В свете сказанного возникает логичный вопрос. Для чего все эти знания и к чему приведут исследования? Кроме того, что есть очередную котлету или запеченную рыбу придется со слезами на глазах.
Нейробиолог Анохин объяснил, что ученые своими исследованиями сознания преследуют несколько целей.

Фото: iStock/zsv3207

Первая. Изучение сознания животных поможет лучше разобраться в сознании как явлении и в сознании собственном, которое, по распространенному мнению, все еще темный лес в научном поле.

Вторая. Мы находимся на заре зарождения сильного искусственного интеллекта. Что помешает условному мозгу, но не из плоти и крови, а системных плат и электричества, рано или поздно осознать себя? И как мы сможем понять, правда ли машина обрела разум или это все еще умелая имитация?

Третья. Этическая цель. Если животные способны осознавать себя, переживать и страдать на уровне сродни человеческому, то можем ли мы позволять себе в их отношении все то, что позволяем сейчас? Быть может, из-за нашего потребительского отношения к животным люди будущего будут смотреть на нас так же, как мы сейчас смотрим на рабовладельческие общества прошлого?

Что содержится в Нью-Йоркской декларации?

Документ подписали 480 исследователей со всего мира. Первые 40 подписей поставлены ведущими экспертами в области сознания человека.

Фото: iStock/kasto80

Первым тезисом утверждается, что млекопитающие и птицы обладают сознательным опытом, о чем говорят веские научные доказательства.

Второй тезис — есть высоковероятная возможность наличия сознания у всех позвоночных существ, включая рептилий, амфибий и рыб, а также большого количества беспозвоночных — головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных.
«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное», — подчеркивается в декларации.

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В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения, заменили 2 км труб
23 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Это относительно новая форма работы, когда администрация округа выезжает на одно из предприятий, чтобы дать людям возможность решить волнующие их проблемы, не покидая рабочих мест. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко назвал ключевой темой в работе администрации назвал ЖКХ.
«Моя принципиальная позиция – надо не латать старое, а строить новое. Мы ведём масштабную реконструкцию системы теплоснабжения, заменили более 2 км труб. На следующий год запланировали капремонт двух котельных. Модернизируем водозаборный узел в северной части города. Всё это сделает оказание коммунальных услуг в Реутове более надёжным и бесперебойным», – заверил глава.
Он также рассказал о развитии сферы образования и здравоохранения.
«Из 10 школ девять у нас – в зелёной зоне областного рейтинга. Единственную «желтую» тоже, надеюсь, в ближайшее время подтянем. Очередей в детские сады нет, мест всем хватает», – отметил он.
Науменко проинформировал жителей о проведении диспансеризации и вакцинации на предприятиях. Специалисты реутовских поликлиник всегда готовы приехать провести скрининг здоровья жителей. Во время выездной администрации сотрудники водоканала также могли сделать прививку от гриппа.

В завершении встречи глава муниципалитета поблагодарил сотрудников водоканала за труд, результат которого все жители ощущают на себе ежедневно.

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#теплоснабжение
#трубы
#филипп науменко
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#подмосковье
#московская область
#жкх
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В Московской области на шести дорогах отремонтировали искусственные неровности
23 октября 2024, 17:30

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Неровности были были восстановлены на улицах Угрешская в Дзержинском и Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино. Кроме того, ремонтные работы проводились на дорогах в деревнях Сельниково городского округа Коломна, Давыдово Орехово-Зуевского округа, Нефедьево и на улице Панфилова в посёлке Нахабино городского округа Красногорск.

Искусственные неровности устанавливаются для снижения скорости движения вблизи социально значимых объектов и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят осмотр и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность движения, таких как ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.

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#подмосковье
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В парках Подмосковья продолжается подготовка парков к зимнему сезону
23 октября 2024, 17:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парках Московской области активно ведутся работы по подготовке к зимнему сезону. Представители Министерства культуры и туризма региона совместно с АНО «МосОблПарк» уже провели первые рабочие визиты в парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лосино-Петровского, Рузского, Можайского и Богородского городских округов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В настоящее время осуществляется оценка состояния уборочной техники, оборудования и готовности персонала к работе в зимний период. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в парках Лобни, Шаховской, Лотошино, Королёва, Луховиц, Коломны, а также в Пушкинском, Павлово-Посадском, Дмитровском и Орехово-Зуевском городских округах.

В рамках реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона планируется организовать разнообразные мероприятия, включая праздничные, культурные и спортивные события.

Парки будут украшены к Новому году, там установят ёлки, почту и резиденцию Деда Мороза. Лучшие локации получат знак качества «Дед Мороз рекомендует».

Для удобства посетителей в парках создадут инфраструктуру для зимнего отдыха: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и пункты проката спортивного инвентаря.

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#подмосковье
#парки
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#мероприятия
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Воробьёв: в Подмосковье сегодня работают свыше 3,3 тыс. сельских старост
23 октября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работают более 3,3 тыс. сельских старост, которые ежедневно заботятся о территориях своих поселений.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Год назад мы создали Ассоциацию сельских старост. За это время к движению присоединились более 800 человек. В сёлах теперь проходят выездные администрации, а старосты могут предложить свои инициативы местным властям. Благодаря их стараниям появляются новые дороги, освещение, детские площадки, а жизнь становится комфортнее», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он привёл примеры деятельности нескольких старост. Так, Иван Морозов родился и вырос в деревне Красноиншино под Можайском. Он потомок одной из семей основателя и первого председателя колхоза. Благодаря его усилиям деревню газифицировали и проложили на территории интернет.

Работа Анны Зайцевой из деревни Дворяниново в городском округе Ступино помогла установить волейбольную площадку и освещение. Также в деревне благоустроили родник, зону отдыха на реке Каширка, отсыпали щебнем дорогу.

Воробьёв поздравил всех старост с праздником, пожелав крепкого здоровья, сил и успехов в их нелёгком, но очень важном деле.

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#московская область
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#андрей воробьёв
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Готовность стадиона «Чайка» в Королёве составляет 96%
23 октября 2024, 17:13

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Королёве завершается капитальный ремонт стадиона «Чайка» в рамках государственной программы. Готовность объекта составляет 96%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 31 человек. Строители завершают все электромонтажные работы, ожидают поставку мебели и спортивного оборудования», — говорится в сообщении.
Стадион, рассчитанный на 1524 зрителя, был построен в 1957 году, его общая площадь составляет 17 534,8 квадратных метров.

Инфраструктура стадиона соответствует всем стандартам для спортивных объектов и включает раздевалки с техническим и методическим оборудованием, душевые, туалеты, медицинский кабинет, конференц-зал с демонстрационным оборудованием, радиоузел, электрическое табло, систему освещения и парковку.Ожидается, что объект будет введён в эксплуатацию в начале ноября 2024 года.

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#инфраструктура
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#строительство
#подмосковные стройки
#московская область
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В Подмосковье освободили от хлама места общего пользования 4,3 тыс. домов
23 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Места общего пользования более чем 4,3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья расчистили от хлама. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Некоторые жильцы используют лестничные клетки и холлы возле квартир как дополнительные хранилища, наполняя пространства мебелью, колясками, велосипедами, автомобильными шинами и другими предметами, для которых не нашлось места в квартире. Однако это недопустимо, так как является нарушением правил пожарной безопасности. С начала года управляющие организации региона ликвидировали захламление мест общего пользования более чем в 4,3 тыс. многоквартирных домов», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что ответственность за содержание общего имущества в многоквартирных домах несут управляющие компании.

Если соседи хранят в подъезде свои вещи, следует обратиться в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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