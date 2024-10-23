Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке в мессенджерах

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Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах для защиты граждан от мошенников. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, передает РБК. По его словам, приложения должны разрешить пользователям самостоятельно выбирать ограничения на те или иные звонки.
«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — привел он пример.Липов подчеркнул, что для этого намерены разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам. Если они откажутся их выполнять, РКН ограничит возможность звонить через приложение, добавил он, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.
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