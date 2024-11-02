На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На портале «Госуслуг» запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С помощью этого сервиса россияне, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые госуслуги в одном месте комплексно. В частности, с помощью программы «Жизненная ситуация» можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике по месту жительства, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и соцвыплаты и встать на учёт в военкомате.
Ожидается, что в предстоящем году благодаря сервису удастся сократить с 20 до 10 дней сроки оформления необходимых при переезде документов. Так, количество необходимых справок удастся сократить в три раза – с 15 до 5, а число очных визитов в различные ведомства – с восьми до четырёх.
Читайте также:
МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО
Минцифры запустят бета-версию ИИ-помощника на «Госуслугах» в конце года
Министерство транспорта переведёт все услуги ведомства в электронный формат
Анастасия Чинкова