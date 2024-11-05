На границе Казахстана и РФ скопилось около 280 фур из-за ремонта трассы

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Более 280 грузовиков скопилось на пункте пропуска «Курмангазы» на границе Казахстана и России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Казахстана.
«По состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что причиной заторов стали ремонтные работы на трассе «Атырау-Астрахань».
В ведомстве уточнили, что пропускная способность этого пункта пропуска составляет 200 автомобилей в сутки, однако туда ежедневно прибывает порядка 250-300 транспортных средств. Прилагаются все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска, заключили в пресс-службе.
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