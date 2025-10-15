На границе России и Казахстана образовалась пробка из 2,5 тысячи грузовиков

15 октября 2025, 09:09

Фото: iStock/Apriori1

На границе Казахстана и России образовались многокилометровые очереди из-за усиленных таможенных проверок. Около 2,5 тысячи грузовиков ждут пропуска, что вызывает серьезные задержки, пишет Lenta.ru.