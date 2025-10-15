На границе России и Казахстана образовалась пробка из 2,5 тысячи грузовиков
На границе Казахстана и России образовались многокилометровые очереди из-за усиленных таможенных проверок. Около 2,5 тысячи грузовиков ждут пропуска, что вызывает серьезные задержки, пишет Lenta.ru.
Проблемы начались в середине сентября. Казахские таможенники стали тщательно проверять грузы с электроникой, дронами и товарами западных брендов. Ситуация ухудшилась из-за закрытия пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе во время национальных праздников в Китае.
Логистические компании сообщают, что задержки увеличили сроки доставки на 3–5 дней. Это уже повлияло на тарифы на перевозку и заставило искать альтернативные маршруты через границу России и Китая.
На китайско-казахстанской границе также наблюдается пробка из десяти тысяч грузовиков. Власти ведут переговоры для увеличения количества разрешений на транспортировку грузов, что может помочь решить возникшую проблему.
