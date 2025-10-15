В Британии спасли мальчика, который родился с частью мозга на лице
В Великобритании на свет появился ребенок с редкой аномалией — энцефалоцеле, когда часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Об этом пишет газета The Mirror.
Патологию обнаружили еще на 22-й неделе беременности во время УЗИ. Мальчик по имени Лиам родился с мешком жидкости на лбу, похожим на пузырь. В возрасте одного месяца ему провели сложную 11-часовую операцию по удалению этого образования.
Мать малыша рассказала, что лечение продолжается, поскольку диагноз связан с множеством сопутствующих заболеваний. Несмотря на трудности, она называет сына «настоящим чудом», которое ни на что на свете не променяет.
Ранее сообщалось, что в США полуторагодовалый сын откусил сосок кормящей его грудью матери.
Читайте также: