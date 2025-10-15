Superjob: Средняя сумма наличных в кошельке россиян упала на 30 процентов
Россияне стали реже использовать наличные деньги. Средняя сумма, которую граждане имеют при себе, составляет 3,5 тысячи рублей. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. Такие данные представил сервис Superjob, пишет РИА Новости.
Опрос проходил с 9 сентября по 13 октября и охватил 1,6 тысячи респондентов по всей стране. В крупных городах-миллионниках участвовали 10 тысяч человек, включая 1500 из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 из других городов.
Граждане объясняют снижение наличных привлекательными ставками по вкладам и удобством безналичных расчетов. Оплата картами, улыбками или QR-кодами стала привычной для многих.
Интересно, что мужчины носят больше наличных — в среднем 3,8 тысячи рублей, тогда как женщины — 3,2 тысячи. Молодежь обычно имеет около 2,3 тысячи рублей, а люди старше 45 лет — примерно 5 тысяч.
