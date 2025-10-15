Superjob: Средняя сумма наличных в кошельке россиян упала на 30 процентов

15 октября 2025, 08:58

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Россияне стали реже использовать наличные деньги. Средняя сумма, которую граждане имеют при себе, составляет 3,5 тысячи рублей. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. Такие данные представил сервис Superjob, пишет РИА Новости.