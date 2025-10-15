Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты
Этой осенью россияне массово покупают антидепрессанты. Красноярский край, Москва и Подмосковье стали лидерами по росту продаж — в этих регионах спрос увеличился на более чем 30%, пишет РИА Новости.
Аналитики сервиса «Контур.Маркет» подсчитали, что Красноярский край показал рекордный рост на 39%, а столица и область — на 36%.
В то же время Пермский край и Ростовская область отметили наименьший прирост — всего 14%. Цены на препараты также колеблются: в Пермском крае стоимость выросла на 22%, а в Свердловской области — на 15%. Однако в Тюменской области цены снизились на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 5%.
Аналитик Ксения Корзан объясняет, что рост интереса к антидепрессантам не связан с изменением цен. По ее мнению, увеличение покупок связано с сезонным спадом настроения и общей тревожностью россиян.
