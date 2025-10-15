Названы регионы с самым большим спросом на антидепрессанты

15 октября 2025, 08:31

Красноярский край и Москва стали лидерами по спросу на антидепрессанты

Фото: iStock/Hazal Ak

Этой осенью россияне массово покупают антидепрессанты. Красноярский край, Москва и Подмосковье стали лидерами по росту продаж — в этих регионах спрос увеличился на более чем 30%, пишет РИА Новости.