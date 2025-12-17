На границе с Эстонией образовалась очередь из желающих провести праздники в России

17 декабря 2025, 10:45

SHOT: на эстонской границе образовались очереди из желающих попасть в РФ

Фото: iStock/Ojimorena

На погранпереходе Нарва —Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.