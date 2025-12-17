На границе с Эстонией образовалась очередь из желающих провести праздники в России
На погранпереходе Нарва —Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жители Эстонии стремятся провести рождественские и новогодние праздники в кругу родных и друзей, поэтому запланировали отпуска. Уточняется, что процесс пересечения границы замедляется по инициативе эстонской стороны, которая получила указание задерживать тех, кто хочет поехать в Россию.
В результате образовались очереди протяженностью в несколько километров, где люди могут находиться более 30 часов. Чтобы как-то скоротать время, путешественники составляют свои списки и поочередно заходят погреться в ближайшие торговые центры и кафе.
