В Турции море неожиданно отступило от берега

17 декабря 2025, 08:49

Haberturk: Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

Фото: iStock/IakovKalinin

Мраморное море в Турции неожиданно отступило на 20 метров от берега. Об этом информирует телеканал Habertürk.