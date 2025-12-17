В Турции море неожиданно отступило от берега
Мраморное море в Турции неожиданно отступило на 20 метров от берега. Об этом информирует телеканал Habertürk.
Необычное явление произошло в районе Мармара Эреглиси, расположенном в городе Текирдаг. На обнажившихся участках побережья образовались песчаные островки, а несколько судов оказались на мели в мелководных зонах. Местные жители озадачены и встревожены произошедшим.
Ученые регулярно предупреждают о возможности сильного землетрясения в регионе Мраморного моря. По словам профессора сейсмологии, члена совета ученых мэрии Стамбула Халюка Эйидогана, крупное землетрясение магнитудой более семи неизбежно обрушится на Стамбул, хотя точную дату предсказать невозможно, передает РИА Новости.
