В России обобщат судебную практику после дела Долиной

ВС: дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью
Верховный суд России приступил к систематизации правил пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



По поручению председателя суда Игоря Краснова коллегии по гражданским, административным делам и экономическим спорам готовят обзор практики.

Включение дела Долиной в обзор направлено на обеспечение единообразия в судебной практике. Теперь при рассмотрении споров о правах на жилье суды будут руководствоваться выводами, сделанными высшей инстанцией.

Верховный суд отменил все предыдущие решения по делу певицы. В результате заседания квартира певицы переходит в собственность Полины Лурье.

Екатерина Коршунова

