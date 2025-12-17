В России обобщат судебную практику после дела Долиной
Верховный суд России приступил к систематизации правил пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
По поручению председателя суда Игоря Краснова коллегии по гражданским, административным делам и экономическим спорам готовят обзор практики.
Включение дела Долиной в обзор направлено на обеспечение единообразия в судебной практике. Теперь при рассмотрении споров о правах на жилье суды будут руководствоваться выводами, сделанными высшей инстанцией.
Верховный суд отменил все предыдущие решения по делу певицы. В результате заседания квартира певицы переходит в собственность Полины Лурье.
