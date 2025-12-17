В России обобщат судебную практику после дела Долиной

17 декабря 2025, 10:04

ВС: дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Верховный суд России приступил к систематизации правил пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.