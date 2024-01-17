На губернаторских каруселях в Подмосковье обновили плейлист

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Бесплатных каруселях, установленные по программе губернатора Московской области, не прекращают работу на зиму. В честь новогодних праздников там обновили музыкальное сопровождение поездок», — отмечается в сообщении.
В регионе по программе губернатора установлено восемь таких каруселей: на центральных площадях в Одинцове и Домодедове, сквере имени Зайцева в Коломне, парке Кривякино в Воскресенске, Центральном парке Ногинска, в городских парках в Чехове и Волоколамске, а также в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде.
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