В городском округе Шаховская благоустроят набережную

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«Нашей главной задачей в этом проекте было решить вопрос функциональности территории набережной для граждан всех возрастов в любое время года. Также мы организовали вместительную общественную парковку»,— сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что благодаря усовершенствованию набережной жители и гости округа смогут с комфортом находиться вблизи лесного массива.
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