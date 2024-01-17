Названы самые популярные парки Подмосковья за неделю

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Рейтинг популярности возглавил Центральный парк в Пушкинском округе: за неделю его посетила 41 тысяча человек. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе (31 тысяча посетителей). На третьем — Фабричный парк в Истре, гостями которого за минувшую семидневку стали 27 тысяч человек», — говорится в сообщении.
В топ-5 вошёл также Центральный парк в Лыткарине с 20 тысячами посетителей и парк имени Лазутиной в Одинцове, который посетили 17 тысяч человек.
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