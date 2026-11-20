20 ноября 2026, 11:41

Снегопад обесточил 4 округа Хабаровского края и перекрыл движение на трассах

Фото: Istock/MarianVejcik

Хабаровский край засыпало снегом. Как сообщили в краевом МЧС, в регионе зафиксированы перебои с электричеством и заторы на дорогах.