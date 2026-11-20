На Хабаровский край обрушился мощный снегопад
Хабаровский край засыпало снегом. Как сообщили в краевом МЧС, в регионе зафиксированы перебои с электричеством и заторы на дорогах.
В Ванинском, Солнечном, Советско-Гаванском округах и Комсомольском районе наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.
Специалисты устраняют повреждения на линиях электропередачи и восстанавливают подачу света в населённые пункты. Кроме того, идёт расчистка дорог от снежных завалов и льда. Дорожные службы вывели на маршруты всю снегоуборочную технику.
На некоторых участках движение по-прежнему ограничено. Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта. Аэропорты работают по погодным условиям: часть рейсов задерживается, пассажиры ожидают вылета в терминалах.
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