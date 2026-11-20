«Тёплые дни сочтены»: Москву накроет волна холода со снегом и гололедицей
Синоптик Шувалов: 24-25 ноября в столичном регионе ожидается снег
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе появятся первые элементы метеорологической зимы.
В беседе с RT специалист сообщил, что 20 ноября станет самым тёплым днём недели. По словам синоптика, в первой половине 21 ноября регион заденут дожди, к вечеру температура опустится до около 0 °C, а в ночь на воскресенье возможны заморозки и гололедица.
«Но во вторник и в среду, 24-25 ноября, ожидается выход южного циклона с Балкан, который втянет воздушную массу, и выпадет снег», — рассказал Шувалов.Синоптик отметил, что пока сложно оценить его траекторию, а от неё зависит количество осадков. Он подчеркнул, что снег будет, но нельзя точно сказать, окажется он умеренным или сильным.
По словам специалиста, устойчивый переход температуры через 0 °C в воскресенье и понедельник и формирование снежного покрова во вторник и среду можно считать первыми двумя элементами метеорологической зимы.