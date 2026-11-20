20 ноября 2026, 11:29

Синоптик Шувалов: 24-25 ноября в столичном регионе ожидается снег

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе появятся первые элементы метеорологической зимы.





В беседе с RT специалист сообщил, что 20 ноября станет самым тёплым днём недели. По словам синоптика, в первой половине 21 ноября регион заденут дожди, к вечеру температура опустится до около 0 °C, а в ночь на воскресенье возможны заморозки и гололедица.

«Но во вторник и в среду, 24-25 ноября, ожидается выход южного циклона с Балкан, который втянет воздушную массу, и выпадет снег», — рассказал Шувалов.