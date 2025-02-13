Переехавший в РФ американец удивился доступности качественной еды в России

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Американец Эрик Пичони переехал в Россию и живёт сейчас в старинном русском городе Ярославль. Он поразился доступным ценам на качественные и свежие продукты в новой для него стране проживания.
Своим приятным удивлением Эрик поделился в своём видеоблоге на платформе YouTube, который он постоянно ведёт. Сейчас в России живёт вся его семья из четырёх человек. При этом их расходы изменились весьма незначительно. Американец отмечает в целом небольшую разницу в ценах между Россией и США. Дело тут в другом.
Дело в том, что, по его словам, в США его семья тратила на продукты в среднем 400-450 долларов в месяц. В январе этого года еда обошлась американцам в 46 908 рублей, что стало самой большой статьей их расходов. Легко подсчитать, что расходы сопоставимы. Однако Эрик порадовался, что ему и его родным не приходится питаться только рисом, макаронами и пиццей.
Он также добавил, что расходы на коммунальные услуги, на рост которых всё время жалуются россияне, в Штатах у его семьи были заметно выше.
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«Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали», – интригует Пичони.
Дело в том, что, по его словам, в США его семья тратила на продукты в среднем 400-450 долларов в месяц. В январе этого года еда обошлась американцам в 46 908 рублей, что стало самой большой статьей их расходов. Легко подсчитать, что расходы сопоставимы. Однако Эрик порадовался, что ему и его родным не приходится питаться только рисом, макаронами и пиццей.
«Просто в России иностранцы могут покупать гораздо больше качественных и свежих продуктов за те же деньги, что тратили на еду в США. В целом мы стали здесь питаться лучше, а есть — больше», — смеётся Эрик.
Он также добавил, что расходы на коммунальные услуги, на рост которых всё время жалуются россияне, в Штатах у его семьи были заметно выше.
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Александр Бойцов